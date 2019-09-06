Опера Далласа объявила об отмене гала-концерта с участием Доминго

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Оперный театр в техасском городе Даллас объявил об отмене гала-концерта с участием оперного исполнителя Пласидо Доминго, в адрес которого прозвучали новые обвинения в сексуальных домогательствах, заявили представители театра в Twitter.

С новыми обвинениями против Доминго в четверг выступила группа женщин, среди них певица Анджела Тернер Уилсон и еще 10 других исполнительниц, пожелавших сохранить анонимность, поскольку они еще работают в индустрии.

"С учетом происходящих событий, связанных с обвинениями в адрес Пласидо Доминго, Опера Далласа решила отменить гала-концерт с его участим, запланированным на 11 марта 2020 года", - говорится в заявлении. Информация о будущих мероприятиях будет объявлена позднее.

В середине августа аналогичные претензии в адрес Доминго высказали девять женщин, в том числе певица Патрисия Вульф. Они заявили, что Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать.