Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T07:28Z
https://ria.ru/20190906/1558375147.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155743/67/1557436775_0:0:2126:1196_1036x0_80_0_0_21f01001cd4fa1a03e6ab6372efc9d67.jpg
РИА Новости
Культура

Опера Далласа объявила об отмене гала-концерта с участием Доминго

07:28 06.09.2019
773
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИспанский оперный певец Пласидо Доминго
Испанский оперный певец Пласидо Доминго
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Испанский оперный певец Пласидо Доминго. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Оперный театр в техасском городе Даллас объявил об отмене гала-концерта с участием оперного исполнителя Пласидо Доминго, в адрес которого прозвучали новые обвинения в сексуальных домогательствах, заявили представители театра в Twitter.
С новыми обвинениями против Доминго в четверг выступила группа женщин, среди них певица Анджела Тернер Уилсон и еще 10 других исполнительниц, пожелавших сохранить анонимность, поскольку они еще работают в индустрии.
"С учетом происходящих событий, связанных с обвинениями в адрес Пласидо Доминго, Опера Далласа решила отменить гала-концерт с его участим, запланированным на 11 марта 2020 года", - говорится в заявлении. Информация о будущих мероприятиях будет объявлена позднее.
В середине августа аналогичные претензии в адрес Доминго высказали девять женщин, в том числе певица Патрисия Вульф. Они заявили, что Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать.
Европейская программа выступлений Пласидо Доминго на этот и будущий годы пока не претерпела изменений. Миланский оперный театр Ла Скала, лондонский Ковент-Гарден и Зальцбургский фестиваль заявили, что не изменят свои программы. Дворец искусств королевы Софии, расположенный в испанской Валенсии, собирается дождаться выяснения обстоятельств предъявленных обвинений. Концерт, запланированный в московском Крокус Сити Холле на 17 октября, также пока отменять не планируют, сообщили в пресс-службе концертной площадки.
Пласидо Доминго в Москве
21 августа, 09:11Культура
Опера Лос-Анджелеса начала расследование обвинений в адрес Доминго
2200020
Обсудить 1
КультураПласидо ДомингоДалласСША
Рекомендуем
Остров Шикотан
Посольство России назвало представление Японии из-за завода неприемлемым
РИА
Новости
Самолет авиакомпании РусЛайн
Утренний рейс из Воронежа в Петербург задержали в третий раз подряд
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках V Восточного экономического форума
Путин признался, что не видел ничего красивее Камчатки
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума во Владивостоке
Староверы пригласили Путина попробовать русскую кухню в Чили
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Путин раскритиковал действия контрольных органов в отношении рыболовов
Здание Генеральной прокуратуры России
ГП не будет подавать апелляцию по делу родителей, взявших ребенка на митинг
Певец Бедрос Киркоров. Архив
Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал действовать аккуратно с медицинскими кластерами
Американский самолет B-52
США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик B-52
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
Смертоносные игрушки для Киева. Чем США вооружают Украину
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Путин решит вопрос реставрации памятников культурного наследия РФ в Китае
Вид на набережную города Судака
Греческая делегация посетит Крым
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
Путин считает, что законы и акты о частной добыче золота надо доработать
Автомобиль Следственного комитета РФ
Четырехлетний мальчик ушел один из дома и пропал в красноярской тайге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ники Минаж объявила о завершении карьеры
08:59Путин назвал уголовное наказание за кражу двух ведер картошки гиперболой
08:59Работник "Пятерочки" в Москве пробил череп мужчине, пытавшему украсть водку
08:58Власти назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Кузбассе
08:56Отдельная оплата диспансеризации улучшила ее качество, считает Скворцова
08:54Путин предложил обдумать о расширении направлений использования маткапитала
08:52У берегов Крыма возобновили поиски пассажирки с затонувшего катера
08:50"Машу и Медведя" покажут в кинотеатрах Великобритании и Ирландии
08:50"Роснано" рассматривает возможность создания новых фондов
08:45Инвесторы хотят создать в Арктике ряд проектов, заявили в Минвостокразвития
08:45Путин поддержал идею создания детской парусной школы на Дальнем Востоке
08:43Комсомольск-на-Амуре готовится к тайфуну
08:42В ДНР обвинили силовиков в минометном обстреле
08:41Женщины чаще готовы переплачивать за качество, выяснили в Роскачестве
08:39В ООН заподозрили КНДР в импорте российской водки в обход санкций
08:35Детей-инвалидов могут включить в программу субсидированных перелетов
08:32Путина пригласили на Колыму попробовать себя в роли золотодобытчика
08:31Праздничные мероприятия в Москве в День города будут транслировать онлайн
08:30Путин поручил поддержать распространение проекта "ГосПрофи.рф" в ДФО
08:24Путин пообещал, что студенты в Приморье смогут получать хорошее образование
Лента новостейМолния