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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин: Приморье и ДФО должны развиваться как высокотехнологичные регионы

07:15 06.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Приморье и Дальний Восток должны развиваться не только как сырьевые, но и как высокотехнологичные регионы, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока.
"Мне бы вообще очень хотелось, чтобы Приморье и Дальний Восток развивались не как или не только как сырьевые регионы, а именно как высокотехнологичные регионы",- сказал он.
Президент также отметил, что большие трудности российских стартапов, в том числе технологических, связаны с конкуренцией: не только с европейцами, но и с китайскими платформами.
Ранее в ходе выступления на пленарной сессии ВЭФ Путин предложил создать на Дальнем Востоке специальный венчурный фонд для поддержки стартапов.
"Вопрос прежде всего в финансах, в том, чтобы финансово наполнить этот фонд. Они есть. Они есть сейчас в фонде развития Дальнего Востока, я думаю, что это основной источник будет формирования и венчурного фонда. Конечно у венчурных фондов вообще и в том, о создании которого мы говорим здесь, прежде всего, чтобы поддержать финансово",- рассказал Путин о новом фонде.
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Вчера, 11:01РИА Новости
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Восточный экономический форумВладимир ПутинДальневосточный ФОПриморский крайЭкономика
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