Путин: Приморье и ДФО должны развиваться как высокотехнологичные регионы

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Приморье и Дальний Восток должны развиваться не только как сырьевые, но и как высокотехнологичные регионы, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока.

"Мне бы вообще очень хотелось, чтобы Приморье и Дальний Восток развивались не как или не только как сырьевые регионы, а именно как высокотехнологичные регионы",- сказал он.

Президент также отметил, что большие трудности российских стартапов, в том числе технологических, связаны с конкуренцией: не только с европейцами, но и с китайскими платформами.

Ранее в ходе выступления на пленарной сессии ВЭФ Путин предложил создать на Дальнем Востоке специальный венчурный фонд для поддержки стартапов.