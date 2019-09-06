Путин: Приморье и ДФО должны развиваться как высокотехнологичные регионы

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Приморье и Дальний Восток должны развиваться не только как сырьевые, но и как высокотехнологичные регионы, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока.
"Мне бы вообще очень хотелось, чтобы Приморье и Дальний Восток развивались не как или не только как сырьевые регионы, а именно как высокотехнологичные регионы",- сказал он.
Президент также отметил, что большие трудности российских стартапов, в том числе технологических, связаны с конкуренцией: не только с европейцами, но и с китайскими платформами.
Ранее в ходе выступления на пленарной сессии ВЭФ Путин предложил создать на Дальнем Востоке специальный венчурный фонд для поддержки стартапов.
"Вопрос прежде всего в финансах, в том, чтобы финансово наполнить этот фонд. Они есть. Они есть сейчас в фонде развития Дальнего Востока, я думаю, что это основной источник будет формирования и венчурного фонда. Конечно у венчурных фондов вообще и в том, о создании которого мы говорим здесь, прежде всего, чтобы поддержать финансово",- рассказал Путин о новом фонде.