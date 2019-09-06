В Deloitte рассказали, как повысить привлекательность "русских офшоров"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Привлекательность специальных административных районов (САР) для бизнеса можно повысить за счет снятия части действующих ограничений, в том числе расширения перечня юрисдикций, из которых возможен переезд, заявил РИА Новости руководитель офиса компании Deloitte во Владивостоке Никита Сошников в кулуарах Восточного экономического форума.

Собеседник агентства отметил, что с момента создания САРов прошел год и пока рано судить об их эффективности. "Как правило, бизнесу нужно время, чтобы присмотреться к новому режиму. На сегодняшний день многие компании рассматривают возможность редомициляции (смены юридического адреса с одной юрисдикции на другую)", - считает он.

"Привлекательность САР для бизнеса может повыситься, если будет снята часть действующих ограничений, в том числе расширен перечень юрисдикций, из которых возможен переезд, увеличен срок для редомициляции. Для повышения привлекательности САР принято решение продлить амнистию капиталов и предоставить возможность участия в новом этапе амнистии тем, кто переводит свои холдинговые структуры в САРы", - продолжил Сошников.

Он также полагает, что количество желающих обосноваться в специальных административных районах может возрасти в связи с введением классическими оффшорными юрисдикциями требований по реальному присутствию и деятельности на территории офшоров.

По его словам, опыт первых резидентов, обосновавшихся на островах Русский и Октябрьский, показывает, что режим может быть привлекателен, но определенные вопросы нуждаются в доработке.

"Совершенствование требуется не только в части действующего законодательного регулирования, но также и в более практических вопросах. Например, на острове Русском, где на текущий момент зарегистрировано два резидента, требуется развитие инфраструктуры для обеспечения условий, комфортных для ведения бизнеса", - считает Сошников.

Президент РФ Владимир Путин в августе минувшего года подписал пакет законов, предусматривающих создание специальных административных районов с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности для иностранных компаний на территории острова Октябрьского в Калининградской области и острова Русского в Приморском крае.

Резиденты САРа полностью освобождаются от налога на прибыль в виде дивидендов и налога на прибыль от реализации акций иностранных компаний. На территории таких районов также действуют особые режимы валютного регулирования и 5%-ный налог на доходы, полученные иностранными лицами в виде дивидендов по акциям международных холдинговых компаний.