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РИА Новости
Восточный экономический форум

Сбербанк в первом полугодии зафиксировал две тысячи кибератак

05:05 06.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛоготип на здании центрального офиса Сбербанка
Логотип на здании центрального офиса Сбербанка
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Логотип на здании центрального офиса Сбербанка. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Сбербанк в первом полугодии зафиксировал около 2 тысяч атак на свои системы, предотвратил возможный ущерб от них на сумму не менее 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости зампред правления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов в кулуарах Восточного экономического форума.
"Мы зафиксировали всего около 2 тысяч атак за первое полугодие на Сбербанк. При этом мы фиксируем небольшой рост по количеству атак", - рассказал он.
По словам Кузнецова, банк отметил рост социальной инженерии. "Мы фиксируем уточнение этого тренда в сторону того, что появились явно два новых лидера с точки зрения трендов: это тренд на сбор данных о человеке и корпорациях через последующую монетизацию совершенных преступлений, нацеленных на вывод денег, и второй тренд - мы видим, что мошенники ориентируются на те компании, которые слабо защищены, а это малый и средний бизнес. Мы сегодня видим, что малый и средний бизнес сегодня является такой таргетированной целью для вывода финансовых средств именно по этому направлению", - отметил он.
"Я могу вам сказать, что наши системы предотвратили теоретический ущерб возможный от атак на сумму не менее 25 миллиардов рублей в течение первого полугодия", - добавил собеседник агентства.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Логотип ПАО Сбербанк России
05:02Восточный экономический форум
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