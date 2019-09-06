Сбербанк в первом полугодии зафиксировал две тысячи кибератак

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Сбербанк в первом полугодии зафиксировал около 2 тысяч атак на свои системы, предотвратил возможный ущерб от них на сумму не менее 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости зампред правления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы зафиксировали всего около 2 тысяч атак за первое полугодие на Сбербанк. При этом мы фиксируем небольшой рост по количеству атак", - рассказал он.

По словам Кузнецова, банк отметил рост социальной инженерии. "Мы фиксируем уточнение этого тренда в сторону того, что появились явно два новых лидера с точки зрения трендов: это тренд на сбор данных о человеке и корпорациях через последующую монетизацию совершенных преступлений, нацеленных на вывод денег, и второй тренд - мы видим, что мошенники ориентируются на те компании, которые слабо защищены, а это малый и средний бизнес. Мы сегодня видим, что малый и средний бизнес сегодня является такой таргетированной целью для вывода финансовых средств именно по этому направлению", - отметил он.