Избирателям в конгресс США придется выбирать между двумя Раулями Руисами

Его соперником за место в конгрессе стал представитель Республиканской партии США 57-летний Рауль Руис. По его мнению, за время своего пребывания в конгрессе демократ не достиг никаких успехов. Агитационный видеоролик Руиса-старшего распространяется под слоганом "Правильный Рауль Руис для конгресса" ("the Right Raul Ruiz for Congress").