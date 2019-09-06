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РИА Новости

Избирателям в конгресс США придется выбирать между двумя Раулями Руисами

02:21 06.09.2019
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сразу два Рауля Руиса оспаривают место в конгрессе США от округа в штате Калифорния, сообщает издание Politico.
Одним из кандидатов является действующий конгрессмен от Демократической партии США 47-летний Рауль Руис. Он побеждал на последних двух выборах.
Его соперником за место в конгрессе стал представитель Республиканской партии США 57-летний Рауль Руис. По его мнению, за время своего пребывания в конгрессе демократ не достиг никаких успехов. Агитационный видеоролик Руиса-старшего распространяется под слоганом "Правильный Рауль Руис для конгресса" ("the Right Raul Ruiz for Congress").
Непростой выбор между двумя Руисами предстоит сделать избирателям в 2020 году.
Как отмечается, это не первый подобный случай в истории США. На прошлых выборах в штате Канзас участвовали два Рона Эстеса, а в штате Калифорния в 2011 году – два Эктора де ла Торре.
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
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