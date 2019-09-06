Избирателям в конгресс США придется выбирать между двумя Раулями Руисами

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сразу два Рауля Руиса оспаривают место в конгрессе США от округа в штате Калифорния, сообщает издание Сразу два Рауля Руиса оспаривают место в конгрессе США от округа в штате Калифорния, сообщает издание Politico

Одним из кандидатов является действующий конгрессмен от Демократической партии США 47-летний Рауль Руис. Он побеждал на последних двух выборах.

Его соперником за место в конгрессе стал представитель Республиканской партии США 57-летний Рауль Руис. По его мнению, за время своего пребывания в конгрессе демократ не достиг никаких успехов. Агитационный видеоролик Руиса-старшего распространяется под слоганом "Правильный Рауль Руис для конгресса" ("the Right Raul Ruiz for Congress").

Непростой выбор между двумя Руисами предстоит сделать избирателям в 2020 году.