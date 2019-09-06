В Бельгии мотоциклист снял на видео спасение рыжего котенка

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. В YouTube опубликовано вирусное видео того, как в Бельгии мотоциклист чудом не сбивает котенка на дороге, а потом возвращается, чтобы спасти его от машин.

На дорогах с оживленным движением нередко оказываются животные, что может привести к трагедии. Но котенку на видео повезло. Мотоциклист и автомобилист не смогли проехать мимо беспомощного животного.