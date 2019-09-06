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РИА Новости
Туризм

В Бельгии мотоциклист снял на видео спасение рыжего котенка

04:41 06.09.2019 (обновлено: 07:26 06.09.2019)
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. В YouTube опубликовано вирусное видео того, как в Бельгии мотоциклист чудом не сбивает котенка на дороге, а потом возвращается, чтобы спасти его от машин.
На дорогах с оживленным движением нередко оказываются животные, что может привести к трагедии. Но котенку на видео повезло. Мотоциклист и автомобилист не смогли проехать мимо беспомощного животного.
На кадрах видно, как мотоциклист просят проезжающего мимо водителя выехать на встречную полосу. Далее они подбегают к котенку, и мужчина на машине забирает его с собой.
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