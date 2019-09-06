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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

"Тысячи на одну квартиру". Как Москва борется с гастарбайтерами-нелегалами

12:19 06.09.2019 (обновлено: 16:45 06.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПолицейский рейд "Нелегальный мигрант" в Москве
Полицейский рейд Нелегальный мигрант в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Одна из проблем Москвы — нелегальные трудовые мигранты. На этом выросла целая индустрия фиктивной регистрации приезжих. В Московской городской думе предпринимают меры против организаций, торгующих поддельными документами. Что делать с липовыми трудовыми патентами и зачем власти ужесточают миграционный контроль — в материале РИА Новости.

Теневой рынок

Сейчас в России, по данным МВД, около десяти миллионов трудовых мигрантов. И добрая половина устраивается на работу в Москве или Московской области, хотя с некоторых пор это стало сложнее.
Если пару лет назад трудовым патентом гражданки Таджикистана Фариды Таджибаевой занимался ее работодатель, теперь собирать документы она должна самостоятельно. По утвержденным весной правилам принимающей стороной считается только та компания, которая, помимо рабочего места, предоставляет еще и жилье.
"Мы все снимаем квартиры, но владелец не соглашается делать нам регистрацию. Во-первых, нужно стоять в очереди в ОВД, и мало кто захочет тратить время ради мигранта. Во-вторых, за регистрацию нужно платить примерно 25 тысяч в год. У меня дома живут еще муж, двое детей и мама — где я возьму такие деньги? В-третьих — и это самая большая проблема, — регистрацию надо продлевать каждые три месяца: делать кучу ксерокопий, писать заявление, отпрашиваться с работы", — жалуется она РИА Новости.
© РИА Новости / Денис Гришкин / Перейти в фотобанкПосетитель в Многофункциональном миграционном центре Москвы
Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы
© РИА Новости / Денис Гришкин
Перейти в фотобанк
Посетитель в Многофункциональном миграционном центре Москвы
Далеко не все готовы преодолевать бюрократические препоны: пятая часть мигрантов (два миллиона), по статистике МВД, находится в России нелегально. У Фариды, как она призналась, таких знакомых очень много.
"Они покупают ненастоящую регистрацию. Конечно, это риск, зато, уверяют они, быстро и не сильно дорого", — говорит она.
Повышенный спрос привел к тому, что за каждого нелегала бьется множество фирм, предлагающих оформиться в России. Медицинский полис, врачебное освидетельствование, сдача экзамена по русскому, подготовка и подача документов — любая услуга обходится в четыре-пять тысяч рублей. Некоторые конторы даже предлагают сделать все "под ключ".
"Все, что нужно, — несколько документов, и ждите три месяца, ни о чем не беспокоясь", — зазывает клиентов на своем сайте одна из таких фирм. Естественно, каждая утверждает, что является "официальным представителем Федеральной миграционной службы России".
На самом деле все такие документы делаются не в МФЦ, а в обычных квартирах. Весной этого года сотрудники ФСБ задержали 56 человек, печатавших липовые справки в 11 разбросанных по всей Москве "лабораториях".
© РИА Новости / Алексей ФилипповСотрудник Федеральной миграционной службы (ФМС) проверяет наличие регистрации у пассажиров в вестибюле станции метро "Комсомольская" в Москве
Сотрудник Федеральной миграционной службы (ФМС) проверяет наличие прописки у пассажиров в вестибюле станции метро Комсомольская в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Сотрудник Федеральной миграционной службы (ФМС) проверяет наличие регистрации у пассажиров в вестибюле станции метро "Комсомольская" в Москве

"Несколько тысяч в одной квартире"

Впрочем, нередко вместо изготовленных кустарным способом документов нелегалы получают липовые справки с настоящими печатями. Ежегодно миграционный главк МВД выявляет по всей стране десятки тысяч мигрантов, оформленных госслужащими за взятку.
"Работа активно ведется. К примеру, в 2018 году с фиктивной постановки на миграционный учет сняты больше 68 тысяч человек — это почти в три раза больше по сравнению с 2017-м", — рассказал РИА Новости представитель миграционного главка МВД Юрий Конобеевский.
Само собой, под статью подпадают не только нелегальные мигранты — их выдворяют и запрещают въезд в страну, — но и замешанные в афере госслужащие. В ответе на запрос РИА Новости в МВД России уточнили, что за фиктивную регистрацию иностранцев по месту жительства или постановку на миграционный учет, а также за подделку соответствующих документов предусмотрена уголовная ответственность.
В конце августа Следственный комитет открыл дело против двух бывших полицейских, которые "зарегистрировали" в Москве около 64 тысяч мигрантов — в одну квартиру они умудрились вписать несколько тысяч человек. За это получили от теневых контор взятки на сумму более 44 миллионов рублей.
© РИА Новости / Андрей СтенинНаручники
Наручники
© РИА Новости / Андрей Стенин
Наручники
И таких случаев по стране немало. Правда, до суда доходят лишь единицы — вывести на чистую воду таких аферистов сложно. Это и побудило Мосгордуму, регулирующую в том числе трудовые отношения в столице, внести в федеральный парламент законопроект, по которому содействие в фиктивной регистрации мигрантов обернется тюремным сроком до трех лет.
"Эту инициативу обсуждали в Госдуме при работе с соответствующими поправками. Более того, ее поддержали в профильном комитете. Самое главное, что наше предложение заставило уделить этому вопросу более пристальное внимание", — говорит РИА Новости председатель комитета Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев.
Законопроект направлен прежде всего против фирм по легализации, которые находятся вне правового поля. Пока их можно прикрыть с помощью принятых в марте этого года поправок в федеральный закон "О защите информации": любые публичные сведения, "распространяемые под видом достоверных сообщений" и причиняющие вред отдельному гражданину или обществу в целом, запрещены.

Приоритет своим

"Ужесточение выдачи трудового патента и внесенный нами законопроект — защита от нелегальных мигрантов и тех иностранных граждан, которые не соответствуют установленным в городе требованиям. Попробуйте в любую страну приехать и просто сказать: "Я буду работать!" Везде строгие критерии", — подчеркивает депутат Михаил Антонцев.
Ведь в некоторых сферах работодатели попросту привыкли отдавать предпочтение соискателям из числа мигрантов. "С этой проблемой сталкиваются в первую очередь низкоквалифицированные работники. Например, москвичке невозможно устроиться уборщицей в клининговую компанию, потому что этот рынок полностью отдан выходцам из Средней Азии", — отмечает в разговоре с РИА Новости директор Центра миграционной политики Ольга Чудиновских.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУборщица моет пол в капсульной гостинице Sleepbox Hotel Tverskaya
Уборщица моет пол в капсульной гостинице Sleepbox Hotel Tverskaya
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Уборщица моет пол в капсульной гостинице Sleepbox Hotel Tverskaya
Другое дело — работники со средним специальным образованием. В данном случае, уточняет эксперт, российские граждане в приоритете. Хотя было время, когда выпускник того же пищевого техникума практически не имел шансов найти работу по специальности. Ситуация изменилась не только с ужесточением миграционной политики, но и с изменением подхода к сфере занятости в целом.
"Если говорить о том же общепите, то работодатели при приеме выпускника требуют опыт работы, которого у того нет. Поэтому в Москве мы пошли по такому пути: теперь одновременно с обучением профессии студент не просто стажируется, а фактически официально работает на каком-либо предприятии, получая и запись в трудовой книжке, и трудовой опыт", — объясняет Антонцев.
Благодаря законам, принятым Мосгордумой, полностью изменился и подход городских служб занятости: если раньше они просто назначали пособия по безработице, то теперь активно помогают трудоустроиться. Как следствие — за два года число зарегистрированных на бирже труда безработных, по данным Мосгорстата, уменьшилось с 115 тысяч до 95 тысяч человек.
Главная же цель такого комплексного подхода, по словам Антонцева, — в принципе уменьшить долю иностранных работников в столице, отдавая предпочтение не только москвичам, но и жителям других российских регионов. А для этого, добавляет он, нужно еще очень много потрудиться, в том числе и на законодательном уровне.
Палаточный лагерь для нелегальных мигрантов в Москве
27 августа, 20:37Религия и мировоззрение
Власти Москвы рассказали об угрозе замкнутых групп мигрантов
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Выборы в МосгордумуМосгордумаОльга ЧудиновскихГосдума РФМВД РФФСБ РФМихаил АнтонцевМоскваМосковская областьРоссияОбщество
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