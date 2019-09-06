Стилист показала, как создают роскошные волосы в рекламе шампуня

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Стилист по прическам и макияжу Сара Лайдау разместила в своем инстаграме видео, на котором показала, как на самом деле создают роскошные локоны в рекламе шампуня.

Она уложила волосы модели на одну сторону и густо залила лаком, чтобы они "застыли" в положении, будто их развевает ветер.

Так и придают форму волосам компании шампуней, - написала Лайдау.