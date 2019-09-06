Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева

Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Павел Мамаев, нападающий ФК "Зенит" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Первый произошел, по данным следствия, около 8.30 мск, когда несколько мужчин у гостиницы "Пекин" напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины.

Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

В течение двух суток Кокорин и Мамаев не выходили на связь, несмотря на требования органов правопорядка явиться в отделение полиции. В итоге 10 октября оба футболиста после угрозы объявления в федеральный розыск прибыли на допрос. К тому моменту в отношении обоих уже были возбуждены уголовные дела о хулиганстве, футболисты были задержаны на 48 часов.

Павлу Мамаеву было предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровью и побоях, совершенных группой лиц, а также в хулиганстве. Александр Кокорин обвинялся в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенному группой лиц (два эпизода), а также в хулиганстве. Обвинение по этим же статьям предъявили Протасовицкому . В свою очередь, брат Александра Кокорина Кирилл обвинялся в умышленном причинении легкого вреда здоровью (два эпизода) и побоях, совершенных группой лиц, а также в хулиганстве.

После ареста следствие провело очные ставки арестованных с пострадавшими Паком, Гайсиным и водителем Виталием Соловчуком. По словам адвокатов спортсменов, на очной ставке Пак заявил, что не имеет претензий конкретно к Мамаеву. Сам Мамаев извинился перед остальными потерпевшими и выразил желание загладить моральный и физический вред от своих действий. Александр Кокорин и его брат Кирилл также принесли извинения потерпевшим в двух драках и заявили, что раскаиваются.

В ноябре стало известно, что со стороны Мамаева была выплачена денежная компенсация Виталию Соловчуку. Адвокат футболиста "Краснодара" Игорь Бушманов отметил, что таким образом их сторона сделала шаг, позволяющий приблизиться к примирению с потерпевшим. Сумма не раскрывалась , но защита заверила, что она "вполне адекватна и позволяет […] загладить как материальный, так и возможный моральный вред". Позднее в ходе судебного заседания было озвучено , что Мамаев выплатил Соловчуку 500 тысяч рублей компенсации. Однако Соловчук так и не забрал деньги

В феврале 2019 года Александр Кокорин написал письмо , в котором принес извинения болельщикам, одноклубникам и тренерскому штабу за то, что подвел их и не может помочь в соревнованиях, а также признался, что полностью усвоил полученный урок.

9 апреля Пресненский суд Москвы провел первое заседание по существу по делу Кокорина и Мамаева. Прокурор Светлана Тарасова огласила суть сформулированного обвинения. Все фигуранты – Павел Мамаев и Александр Кокорин, брат последнего Кирилл и их товарищ Александр Протасовицкий – частично признали вину лишь в нескольких эпизодах. Подсудимых поддержали и их защитники , которые отметили, что в целом предъявленное обвинительное заключение является несостоятельным.

По словам свидетелей, драка футболистов с водителем Виталием Соловчуком началась после того, как к нему в машину села девушка из компании футболистов, перепутав автомобиль с такси. Она спросила его, является ли он водителем Кокорина, на что тот ответил: "Я таких петухов не вожу". После этого завязался конфликт . Соловчук, однако, утверждает, что вел себя "корректно и вежливо".

Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходивший потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, рассказал на заседании суда, как начался конфликт с футболистами. По словам чиновника, 8 октября 2018 года он приехал в "Кофеманию" около девяти утра. Напротив него сидела компания, которая вела себя "по-хамски и неуважительно". Он, в свою очередь, в "корректной форме" сделал им замечание. После этого, отметил чиновник, к нему, неприлично выражаясь, подошел один из спортсменов, а другой в это время взял стул и "желая нанести максимальный вред жизни, нанес удар, который пришелся и в голову, и по телу". Он не уточнил , сколько ударов ему нанесли, но отметил, что это длилось несколько минут. Чиновник сообщил, что у него было сотрясение головного мозга, а также откололся кусочек переднего зуба. По показаниям эксперта, Пак лечился после инцидента 22 дня

Денис Пак также опроверг распространенные ранее заявления в СМИ, что между ним и братьями Кокориными якобы было примирение.

Кокорин сообщил суду, что хотел бы помириться с Паком и загладить вину материально, "если есть такая возможность". Извинился перед чиновником и младший брат футболиста Кирилл.

Гендиректор НАМИ Сергей Гайсин рассказал, что пытался "утихомирить конфликт" между Паком и компанией футболистов, но его сдерживал за шею Александр Протасовицкий, после чего по лицу ударил Мамаев.

Мамаев предложил Гайсину и остальным потерпевшим не держать обиду на него и его друзей.



Павел Мамаев рассказал, с чего начался его конфликт с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком. По словам подсудимого, его подруга Александра Поздникавене сообщила, что водитель оскорбил друзей футболиста после того, как она по ошибке села в его автомобиль. Он также отметил, что если бы Поздникавене не сообщила ему об этом, 25 апреля в суде были допрошены футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.Павел Мамаев рассказал, с чего начался его конфликт с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком. По словам подсудимого, его подруга Александра Поздникавене сообщила, что водитель оскорбил друзей футболиста после того, как она по ошибке села в его автомобиль. Он также отметил, что если бы Поздникавене не сообщила ему об этом, конфликта бы не было

Футболист пояснил, что подошел к Соловчуку и спросил у него, почему тот назвал Кокорина петухом. После этого Кокорин попросил Мамаева отойти , так как сам хотел поговорить с водителем.

Павел Мамаев признал в суде, что своими действиями нанес легкий вред здоровью водителя Виталия Соловчука. Полузащитник отметил, что повел себя неправильно, он раскаивается, и подтвердил готовность возместить ущерб.

Говоря о конфликте в кафе, Мамаев отметил, что полусонный лежал на скамейке и не слышал никаких оскорблений и сравнений Пака с корейским певцом PSY. На вопрос, какое наказание было бы справедливым для него, он отметил, что готов принять "любое наказание".

Александр Кокорин, в свою очередь, рассказал, как ударил стулом Дениса Пака. По словам футболиста "Зенита", он не целился специально в голову и нанес удар машинально, потому что стул был в руке. Кокорин отметил, что не понимает, зачем он нанес удар. Кокорин также рассказал, что после инцидента они с Паком помирились "словесно и рукопожатием", он извинился перед чиновником "раза четыре". На следующий день через знакомых футболист нашел номер Пака и написал ему сообщение , но тот не ответил.

8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил к 1,5 годам колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, по году и пять месяцев получили Павел Мамаев и Александр Протасовицкий. Именно на таких сроках настаивало гособвинение

Сторона защиты оспорила законность приговора , а прокуратура попросила Мосгорсуд внести поправки в квалификацию одной из статей.

13 июня в Мосгорсуде состоялось рассмотрение жалоб на приговор футболистам.

Во время заседания Кокорин призвал суд быть более гуманным. По его словам, он хочет справедливости и просит шанс, чтобы "не отправиться непонятно куда".

В свою очередь, Мамаев отказался просить суд о снисхождении. Он назвал происходящее позором и шоу, а также выразил уверенность, что "сегодня ничего не изменится".

По итогам заседания Мосгорсуд вынес новый приговор , который повторил прежний в части сроков, но был слегка изменен в части квалификации действий футболистов.

2 августа футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также его брат Кирилл подали ходатайства об условно-досрочном освобождении

По словам начальника УФСИН по Белгородской области Игоря Видаше, Александр Кокорин и Павел Мамаев за время содержания в исправительной колонии не допускали нарушений . Они принимают активное участие в общественной жизни.

10 августа Кокорин и Мамаев в составе команды исправительной колонии "Золотой лев" приняли участие в футбольном матче против местного клуба "Салют".

Ходатайство Кокорина и Мамаева об УДО поддержала ФСИН.

Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко отметил , что благодаря пропаганде Кокориным и Мамаевым здорового образа жизни в колонии увеличилось количество осужденных, которые занимаются спортом и физкультурой.

6 сентября на территории ИК-4 в Белгородской области пройдет выездное заседание Алексеевского районного суда, который рассмотрит ходатайства спортсменов, а также младшего брата нападающего "Зенита" Кирилла Кокорина.