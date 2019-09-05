Правительство Москвы заключило соглашение о сотрудничестве с ВОЗ

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Правительство Москвы заключило соглашение со Всемирной организацией здравоохранения в рамках сети ВОЗ "Регионы - за здоровье" в области охраны окружающей среды и здравоохранения, передает корреспондент РИА Новости.
Соглашение подписали исполняющий обязанности директора Европейского регионального бюро ВОЗ Пироска Остлин и заместитель мэра Москвы по благоустройству и ЖКХ Петр Бирюков.
"Вопрос сохранения здоровья - это важная часть, и мы рады тому, что входим в состав всеобщей мировой программы. Мы будем пользоваться теми достижениями, которые есть в мировой практике, но при этом нам самим есть что показать и предложить. Будем вести совместную работу", - сказал Бирюков.
Сотрудничество будет направлено на снижение негативного воздействия на окружающую среду, создание благоприятной окружающей среды, повышение качества жизни и снижение заболеваемости населения, в том числе за счет "немедицинских" факторов здоровья: состояния окружающей среды, условий и образа жизни.
В настоящий момент в сеть ВОЗ "Регионы - за здоровье" входят 26 стран и 40 городов.