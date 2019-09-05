Правительство Москвы заключило соглашение о сотрудничестве с ВОЗ

"Вопрос сохранения здоровья - это важная часть, и мы рады тому, что входим в состав всеобщей мировой программы. Мы будем пользоваться теми достижениями, которые есть в мировой практике, но при этом нам самим есть что показать и предложить. Будем вести совместную работу", - сказал Бирюков.