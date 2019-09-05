Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Призывы конгрессменов США о введении санкций в отношении России за якобы имевшие место "нарушения прав человека" во время несанкционированных митингов в Москве и Санкт-Петербурге - очередное грубое проявление вмешательства в дела РФ, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее конгрессмены США обратились к президенту Дональду Трампу с предложением о введении санкций в отношении РФ за "нарушения прав человека" во время несанкционированных митингов в Москве и Санкт-Петербурге.
"Призывы председателя и старшего республиканца комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Элиота Энгела и Майкла Макколла к введению санкций в отношении российских властей за якобы имевшие место "нарушения прав человека" во время несанкционированных митингов в Москве и Санкт-Петербурге - очередное грубое проявление вмешательства в дела РФ", - сказал Слуцкий журналистам.
Парламентарий подчеркнул, что накануне единого дня голосования в России конгрессмены позволяют себе транслировать весьма далёкие от объективности оценки, основанные на искажённой информации и двойных стандартах.
"Подобные заявления ещё раз убеждают в правильности решения Госдумы о создании специальной комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Приглашение послу США (Джону) Хантсману уже направлено, мы с нетерпением ожидаем его реакции", - отметил глава комитета.
С середины июля в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, были вынесены первые приговоры.
Посольство США ранее опубликовало в Twitter подробный маршрут несанкционированного митинга 3 августа и при этом призвало избегать шествия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
23 ноября 2017, 10:20РИА НовостиСанкции против России и международная торговляВ 2014 году на фоне присоединения Крыма и ситуации на Украине США ввели в отношении России санкции, которые затем неоднократно расширялись. Подробнее о том, как эти меры сказались на международной торговле, - в инфографике Ria.ru.