Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Призывы конгрессменов США о введении санкций в отношении России за якобы имевшие место "нарушения прав человека" во время несанкционированных митингов в Москве и Санкт-Петербурге - очередное грубое проявление вмешательства в дела РФ, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее конгрессмены США обратились к президенту Дональду Трампу с предложением о введении санкций в отношении РФ за "нарушения прав человека" во время несанкционированных митингов в Москве и Санкт-Петербурге.

"Призывы председателя и старшего республиканца комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Элиота Энгела и Майкла Макколла к введению санкций в отношении российских властей за якобы имевшие место "нарушения прав человека" во время несанкционированных митингов в Москве и Санкт-Петербурге - очередное грубое проявление вмешательства в дела РФ", - сказал Слуцкий журналистам.

Парламентарий подчеркнул, что накануне единого дня голосования в России конгрессмены позволяют себе транслировать весьма далёкие от объективности оценки, основанные на искажённой информации и двойных стандартах.

"Подобные заявления ещё раз убеждают в правильности решения Госдумы о создании специальной комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Приглашение послу США (Джону) Хантсману уже направлено, мы с нетерпением ожидаем его реакции", - отметил глава комитета.

С середины июля в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, были вынесены первые приговоры.