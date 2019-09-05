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РИА Новости

Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах

22:29 05.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Призывы конгрессменов США о введении санкций в отношении России за якобы имевшие место "нарушения прав человека" во время несанкционированных митингов в Москве и Санкт-Петербурге - очередное грубое проявление вмешательства в дела РФ, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее конгрессмены США обратились к президенту Дональду Трампу с предложением о введении санкций в отношении РФ за "нарушения прав человека" во время несанкционированных митингов в Москве и Санкт-Петербурге.
"Призывы председателя и старшего республиканца комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Элиота Энгела и Майкла Макколла к введению санкций в отношении российских властей за якобы имевшие место "нарушения прав человека" во время несанкционированных митингов в Москве и Санкт-Петербурге - очередное грубое проявление вмешательства в дела РФ", - сказал Слуцкий журналистам.
Парламентарий подчеркнул, что накануне единого дня голосования в России конгрессмены позволяют себе транслировать весьма далёкие от объективности оценки, основанные на искажённой информации и двойных стандартах.
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"Подобные заявления ещё раз убеждают в правильности решения Госдумы о создании специальной комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Приглашение послу США (Джону) Хантсману уже направлено, мы с нетерпением ожидаем его реакции", - отметил глава комитета.
С середины июля в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, были вынесены первые приговоры.
Посольство США ранее опубликовало в Twitter подробный маршрут несанкционированного митинга 3 августа и при этом призвало избегать шествия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
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