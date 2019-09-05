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РИА Новости
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России

Фестиваль "Молодежь — за Союзное государство" пройдет в Ростовской области

20:51 05.09.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Ростов-на Дону
Вид на Ростов-на Дону
© РИА Новости / Илья Питалев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен - РИА Новости. Четырнадцатый фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" пройдет в Ростовской области в текущем году с театральным акцентом, сказал журналистам главный режиссер фестиваля Александр Березин.
Мероприятия состоятся с 23 по 27 сентября в Ростове-на-Дону, Таганроге и Шахтах. По прогнозу организаторов, в них примут участие не менее трехсот участников и не менее 15 тысяч зрителей из России и Белоруссии.

"Этот год у нас год театра, и это найдет свое отражение в названиях и стилях вечерних программ, которые будут проходить в разных театральных жанрах", - сказал Березин. Например, в программе мероприятий есть "Театральная аФишка", "Ревизор! Ооо!".

Как отметил председатель комитета по молодежной политике региона Юрий Лескин, все площадки и события фестиваля будут построены согласно принципам драматургии - в них будет завязка, действие, кульминация и итог. "Мы попытаемся совместить песенно-вокальное направление с театральным оформлением", - добавил он.
Программа фестиваля в этом году включает концерты, маскарад, встречи в формате театральных квартирников, мастер-классы и спортивные марафоны. Помимо этого, запланирована патриотическая акция "Помним, гордимся!", в рамках которой участники фестиваля встретятся с ветеранами войны и труда.
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По словам заместителя ответственного секретаря парламентского собрания союза России и Белоруссии Андрея Жука, в рамках фестиваля депутаты парламентского собрания также проведут заседание комиссии по социальной и молодежной политике, культуре, науке и гуманитарным вопросам.
Парламентское собрание союза России и Белоруссии является инициатором фестиваля. Его цель - создание единого культурного пространства, развитие преемственности традиций в области культуры и искусства. Фестиваль проводится с 2006 года. В первый год он состоялся в Анапе и был приурочен к десятой годовщине подписания договора об образовании сообщества России и Белоруссии. С 2007 года фестиваль проводится в Ростовской области.
В 2019 году фестивальные мероприятия будут посвящены празднованию 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Также особенностью фестиваля станет его проведение в год 20-летия создания Союзного государства.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРостов-на-ДонуРоссия
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