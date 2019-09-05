Путин поприветствовал Всероссийский юношеский симфонический оркестр

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров на полях Международного авиакосмического салона МАКС-2019

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал коллектив Всероссийского юношеского симфонического оркестра по случаю их турне по городам России, отметив, что оркестр объединяет талантливую молодежь вокруг классического искусства.

"За минувшие годы ваш коллектив прошел большой путь, объединил вокруг высоких идеалов классического искусства талантливую, увлеченную молодежь из многих регионов страны", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что выступления на лучших творческих площадках страны и мира, на торжественных мероприятиях, приуроченных к XXII Олимпийским зимним играм и чемпионату мира по футболу - свидетельства "поистине международного признания". Он подчеркнул, что оркестр играет большую роль в становлении молодых музыкантов.

Глава РФ выразил уверенность, что концерты коллектива пройдут успешно и оставят у публики добрые впечатления.