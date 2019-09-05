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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Николаев: мост через реку Лену в Якутии соединит Дальний Восток и Арктику

20:22 05.09.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой Главы ЯкутииГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© Фото предоставлено пресс-службой Главы Якутии
ЯКУТСК, 5 сен - РИА Новости. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) о том, что строительство моста через реку Лену позволит соединить Дальний Восток и Арктику, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Национальная программа развития Дальнего Востока должна решить одну из самых острых проблем - низкую транспортную связанность колоссальной территории макрорегиона. Об этом Николаев заявил на заседании президиума государственного совета под председательством президента страны Владимира Путина.

"Как глава региона не могу не сказать о значении моста через Лену в районе города Якутска. Его строительство соединит пространства Дальнего Востока и Арктики, рассеченные великой рекой от Байкала до Ледовитого океана", - приводятся слова главы республики.

Руководитель Якутии особо подчеркнул, что мост снимет инфраструктурные ограничения и повысит уровень экономической связанности всей территории Российской Федерации. В промышленный оборот будут вовлечены крупнейшие месторождения, увеличится приток инвестиций в несырьевые проекты.
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Ленский мост соединит крупные объекты транспортной инфраструктуры: Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, три федеральные автомобильные дороги "Вилюй", "Колыма" и "Лена", пять региональных автомобильных дорог, Якутский речной порт, международный аэропорт "Якутск".
"К 2025 году с вводом моста круглогодичная транспортная доступность населения республики увеличится с 20,9% до 83%. Государственный бюджет получит существенную ежегодную экономию: расходы на северный завоз сократятся более чем на четыре миллиарда рублей", - отметил Николаев.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Директор проектного института Ленгипрогор Юрий Перелыгин считает, что вопрос о необходимости постройки моста "давно назрел".
"Реалистичность воплощения данного проекта сейчас оценить достаточно сложно, а с точки зрения необходимости, то уже давно назрел вопрос о возведении этого сооружения. Еще с довоенных времен он был необходим. Тридцать лет назад у меня была командировка в этот регион и уже тогда все ждали этот мост. Судите сами – трехсоттысячный Якутск, который в наше время не связан нормальными коммуникациями с другими регионами страны, – это неправильно. Особенно, в условиях континентальной Сибири, когда за окном температура минус 50 и нет возможности гарантированно добраться куда-либо", - прокомментировал Перелыгин РИА Новости заявление главы Якутии.
С точки зрения экономики проекта, добавил он, подсчеты говорят, что мост может полностью окупиться в течении 15–20 лет. "Для подобных проектов такой срок окупаемости считается отличным", - отметил Перелыгин.
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Глава Якутии рассказал, сколько может стоить строительство моста через Лену
По мнению эксперта, при строительстве моста могут быть использованы механизмы ГЧП.
"Блестящий пример - Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге. Его быстро построили, проект быстроокупаемый. На этом примере можно говорить и про мост через Лену – здесь возможно применение такого рода концессии, например, возведение платных автодорог на некоторых участках в Якутии", - заключил он.
Доцент кафедры мостов, тоннелей и строительных конструкций МАДИ Сергей Зеге, в свою очередь, полагает, что при наличии финансирования мост можно было закончить за 3-4 года.
Проект очень сложный, носит в целом стратегический характер и вряд ли сразу даст экономический эффект, полагает он,

"Мост через Лену, в отличие от Керченского моста, расположен в достаточно удаленном месте, поэтому его строительство будет сопряжено с логистическими трудностями. Все стройматериалы придется подвозить через северный завоз. Это будет тоже довольно дорого. При достаточно активном финансировании проект вполне может быть реализован, технический срок его реализации предсказать трудно, думаю, что он может составить порядка трех-четырех лет", - прокомментировал он РИА Новости.

Вице-президент московского Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков полагает, что включение проекта строительства моста через Лену в нацпрограмму по развитию Дальнего Востока, – правильный шаг, который может изменить жизнь Якутии, а его реализация зависит от выделения соответствующих средств в федеральном бюджете.
"То, что его включат в нацпрограмму по развитию Дальнего Востока, – это правильно, давно пора. Следующий этап – это выделить на него деньги. Этим занимаются правительство Якутии, министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и министерство транспорта России. Когда это произойдет, сложно сказать", - отметил он в беседе с РИА Новости.
По его мнению, помочь этому процессу может хорошее технико-экономическое обоснование проекта. "В нем оптимизирована стоимость строительства, сокращена доля капитального гранта, который требуется для проекта, есть частный партнер", - пояснил он.
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"Вопрос в том, как федеральное правительство оценит этот проект по отношению к другим проектам, которые претендуют на финансирование. В том, что мост нужен, уже никто не сомневается, особенно при нынешнем уровне проработки проекта", - добавил эксперт.
Чистяков согласен с тем, что постройка моста изменит перспективы развития региона.
"Для Якутии это один из ключевых проектов. Во-первых, это сокращение транспортно-логистических затрат для освоения природных богатств. По большому счету, это даст круглогодичный доступ к месторождениям Западной Якутии, к тому же Томторскому месторождению, будут оптимизированы логистические затраты. Наверняка найдутся месторождения, которые с мостом будет выгодно разрабатывать. Это и эффект для жителей Якутии – связь двух частей региона. Это и удешевление стоимости ГСМ. Сейчас горючее складируется в Нижнем Бестяхе, перегружается на реку, переправляется через нее, снова перегружается на берег, складируется. Если мост будет, то материалы можно будет просто довозить на автомобилях", - пояснил он.
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевРоссияЭкономика
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