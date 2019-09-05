Более половины кандидатов ЕР на сентябрьских выборах баллотируются впервые

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Более 58% кандидатов от "Единой России", которые идут на сентябрьские выборы, баллотируются впервые, заявила член президиума генсовета ЕР, координатор молодежной политики партии Алена Аршинова.

Единый день голосования в РФ в 2019 году пройдет 8 сентября.

"Более 58% кандидатов от "Единой России" на предстоящих выборах – новые для политики лица. Число молодых кандидатов от "Единой России" на выборах всех уровней превышает 20%", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на Аршинову.

Аршинова добавила, что в ряде регионов - Севастополе, Республиках Калмыкия, Северная Осетия, Еврейской автономной области - более 80% кандидатов участвуют в выборах впервые.

Она напомнила, что в рамках кадрового проекта ЕР "Политстартап" каждому кандидату была предоставлена возможность пройти обучение и получить консультацию от опытного наставника. Для оказания помощи молодым кандидатам "Молодая гвардия Единой России" организовала работу молодежных избирательных штабов.