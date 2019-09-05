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РИА Новости

Более половины кандидатов ЕР на сентябрьских выборах баллотируются впервые

20:19 05.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Более 58% кандидатов от "Единой России", которые идут на сентябрьские выборы, баллотируются впервые, заявила член президиума генсовета ЕР, координатор молодежной политики партии Алена Аршинова.
Единый день голосования в РФ в 2019 году пройдет 8 сентября.
"Более 58% кандидатов от "Единой России" на предстоящих выборах – новые для политики лица. Число молодых кандидатов от "Единой России" на выборах всех уровней превышает 20%", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на Аршинову.
Аршинова добавила, что в ряде регионов - Севастополе, Республиках Калмыкия, Северная Осетия, Еврейской автономной области - более 80% кандидатов участвуют в выборах впервые.
Трансляция изображений с камер наблюдения, установленных на избирательных участках
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Она напомнила, что в рамках кадрового проекта ЕР "Политстартап" каждому кандидату была предоставлена возможность пройти обучение и получить консультацию от опытного наставника. Для оказания помощи молодым кандидатам "Молодая гвардия Единой России" организовала работу молодежных избирательных штабов.
Проект "Политстартап" направлен на кадровое обновление ЕР. В 2019 году в проекте приняли участие около 5 тысяч молодых людей в возрасте до 35 лет.
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