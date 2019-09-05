В Свердловской области один человек пострадал при пожаре в двух домах

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Один человек пострадал при возгорании двух жилых домов на площади порядка 600 квадратных метров в Первоуральске Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На улице Лесная в поселке Прогресс горят два жилых дома и дворовые постройки на общей площади 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.