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РИА Новости

В Свердловской области один человек пострадал при пожаре в двух домах

20:19 05.09.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Один человек пострадал при возгорании двух жилых домов на площади порядка 600 квадратных метров в Первоуральске Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На улице Лесная в поселке Прогресс горят два жилых дома и дворовые постройки на общей площади 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительной информации пострадал один человек. Пожару присвоен второй номер сложности. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 29 человек и 9 единиц техники.
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МЧС РФСвердловская областьРоссияПроисшествия
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