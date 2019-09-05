В Сухуме заявили о необходимости переговоров между Цхинвалом и Тбилиси

СУХУМ, 5 сен - РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба в ходе телефонного разговора со своим югоосетинским коллегой Анатолием Бибиловым заявил о необходимости переговоров для разрешения ситуации с грузинским блокпостом рядом с селом в Южной Осетии, сообщила пресс-служба абхазского лидера.

"Рауль Хаджимба отметил, что Республика Абхазия всегда готова оказать поддержку братскому народу Южной Осетии. Он также выразил убеждённость в необходимости разрешения сложившейся ситуации путём переговоров", - говорится в сообщении,

Бибилов подчеркнул, что несмотря на "провокации политического руководства Грузии", Южная Осетия "предпринимает все усилия для обеспечения безопасности республики и сохранения стабильности в регионе".

В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис Знаурского района. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста. В четверг пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост в рамках реализации специальной гуманитарной операции, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории.