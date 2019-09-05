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РИА Новости

В Сухуме заявили о необходимости переговоров между Цхинвалом и Тбилиси

19:55 05.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкНаблюдательный пункт пограничной заставы на абхазско-грузинской границе
Наблюдательный пункт пограничной заставы на абхазско-грузинской границе
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
СУХУМ, 5 сен - РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба в ходе телефонного разговора со своим югоосетинским коллегой Анатолием Бибиловым заявил о необходимости переговоров для разрешения ситуации с грузинским блокпостом рядом с селом в Южной Осетии, сообщила пресс-служба абхазского лидера.
"Рауль Хаджимба отметил, что Республика Абхазия всегда готова оказать поддержку братскому народу Южной Осетии. Он также выразил убеждённость в необходимости разрешения сложившейся ситуации путём переговоров", - говорится в сообщении,
Бибилов подчеркнул, что несмотря на "провокации политического руководства Грузии", Южная Осетия "предпринимает все усилия для обеспечения безопасности республики и сохранения стабильности в регионе".
В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис Знаурского района. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста. В четверг пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост в рамках реализации специальной гуманитарной операции, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории.
Цхинвал
09:29РИА Новости
Южная Осетия возведет свой блокпост у села на границе с Грузией
Ситуация обсуждается на технических встречах формата МПРИ (механизма по предотвращению и реагированию на инциденты) с участием представителей ОБСЕ, ЕС и РФ, но пока безрезультатно.
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АбхазияЮжная ОсетияГрузияВ мире
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