Новый конфликт между "Хезболлах" и Израилем не исключен, считает эксперт

БЕЙРУТ, 5 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Операция бойцов движения "Хезболлах" против израильской армии в ответ на удары по объектам шиитского сопротивления под Дамаском и Бейрутом, а также обстрелы израильской артиллерии окраин пограничных поселений в южном Ливане не означают вопрос противостояния исчерпанным и новый вооруженный конфликт не исключен, рассказал РИА Новости ливанский писатель, политолог Фейсал Абдельсатер.

Два бойца "Хезболлах" в воскресенье провели операцию в южном Ливане, в ходе которой с территории страны были выпущены две противотанковые ракеты, которыми была уничтожена патрульная бронемашина израильской армии. Данная операция, согласно заявлениям шиитского движения, была проведена в ответ на гибель двух бойцов "Хезболлах" в результате авиаудара ВВС Израиля на юге Дамаска.

Чуть позже состоялась атака израильских БПЛА в южном пригороде Бейрута. Израильские военные в ответ на действия ливанских бойцов открыли артиллерийский огонь по окраинам трех пограничных поселений в южном Ливане. Согласно заявлению из Тель-Авива, среди израильских военнослужащих погибших и раненых нет. Не поступала информация о пострадавших и на ливанской территории.

"Но если вы спросите, ограничилась ли "Хезболлах" этой операцией и останется ли положение дел между ней и Израилем спокойными, то я отвечу - нет. Это действие - как послание о том, что сопротивление воспользовалось своим правом на ответные действия Израилю … Но будет ли "Хезболлах" проводить еще одну операцию в ближайшем будущем или отвечать Израилю на это в определенное время, я ответить не смогу. Могу сказать, что "Хезболлах" оставило этот вопрос открытым и не закрывало его", - сказал Абдельсатер.

По словам политолога, вопрос противостояния Израиля и "Хезболлах" постоянно открыт. Он не может быть исчерпан операцией, проведенной сопротивлением, или же нарушениями и нападениями со стороны Израиля на территорию Ливана или на некоторые позиции "Хезболлах" в Сирии.

Говоря о масштабе последней операции бойцов шиитского движения, Абдельсатер отметил, что "Хезболлах" прежде чем предпринять какие-либо действия тщательно изучило данную тему.

"Какова цель была? Послание на желание Израиля изменить правила ведения боевых действий после последнего столкновения в 2006 году. Главной задачей сопротивления было сделать так, чтобы эти правила сохранить, и это, очевидно, получилось. Во-первых, они показали Израилю, что могут ответить в любой момент и постоянно находятся в боевой готовности. И сделано это одним ударом. В СМИ при этом было показано, что он ограничен с военной точки зрения, но в политическом плане цель достигнута, что и требовалось", - добавил Абдельсатер.

Собеседник агентства считает, что в обозримом будущем новым поводом для обострения напряженности на южных ливанских границах может стать начало добычи нефти в ливанских морских водах. "В конце года должна начаться пробная добыча. Позволит ли произойти этому Израиль - вопрос открытый. Мое личное мнение - Израиль не даст Ливану этого сделать. Будут созданы многие проблемы и препятствия. Вопрос, сможет ли официальный Ливан противостоять таким вызовам", - добавил он.

Абдельсатер напомнил, что генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла заявлял ранее, что возможности движения будут в распоряжении Ливана в вопросе защиты территориальных интересов. В случае, если правительство Ливана заявит твердо о своих правах на водное пространство, где находятся месторождения нефти и газа, то сопротивление будет действовать доступными им средствами. "Но государство не понятно где сейчас в этом вопросе, будет ли оно продвигаться в данном вопросе или подвергнется давлению с разных сторон", - добавил Абдельсатер.

Напряженность между Ливаном и Израилем в вопросе определения морских и сухопутных границ возросла после того, как в прибрежных водах были обнаружены месторождения нефти и газа. Ливанское руководство заявило, что спорные участки находятся в исключительной экономической зоне Ливана и оставило за собой право защищать ресурсы всеми возможными законными способами.