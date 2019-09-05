Летчик-испытатель раскрыл преимущества Су-57

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Летчик-испытатель Сергей Богдан в интервью телеканалу Летчик-испытатель Сергей Богдан в интервью телеканалу "Звезда" рассказал о характеристиках российского авиационного комплекса пятого поколения Су-57.

Пилот поделился впечатлениями от полета на истребителе, указав его высочайшие показатели устойчивости и управляемости.

"Самолет очень хорошо делает управляемый штопор, очень быстро вращается, очень быстро останавливается", — пояснил Богдан.

По его словам, по некоторым характеристикам Су-57 схож с истребителем Су-35, однако удивляет своими возможностями на сверхзвуковых скоростях. Отдельно он отметил динамику разгона от земли, сравнив самолет с гоночным болидом.

"Дичайший совершенно разгон, то есть вжимает в кресло настолько, ну просто невообразимо", — рассказал летчик.

Су-57 — перспективный российский авиационный комплекс пятого поколения, созданный ОКБ Сухого с применением технологий малозаметности. Истребитель предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также для разрушения системы управления авиацией противника. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.