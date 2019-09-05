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РИА Новости

Летчик-испытатель раскрыл преимущества Су-57

19:45 05.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Летчик-испытатель Сергей Богдан в интервью телеканалу "Звезда" рассказал о характеристиках российского авиационного комплекса пятого поколения Су-57.
Пилот поделился впечатлениями от полета на истребителе, указав его высочайшие показатели устойчивости и управляемости.
"Самолет очень хорошо делает управляемый штопор, очень быстро вращается, очень быстро останавливается", — пояснил Богдан.
По его словам, по некоторым характеристикам Су-57 схож с истребителем Су-35, однако удивляет своими возможностями на сверхзвуковых скоростях. Отдельно он отметил динамику разгона от земли, сравнив самолет с гоночным болидом.
Многофункциональный истребитель Су-57
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"Дичайший совершенно разгон, то есть вжимает в кресло настолько, ну просто невообразимо", — рассказал летчик.
Су-57 — перспективный российский авиационный комплекс пятого поколения, созданный ОКБ Сухого с применением технологий малозаметности. Истребитель предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также для разрушения системы управления авиацией противника. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
Контракт на поставку 76 истребителей российским ВКС был подписан на форуме "Армия-2019". Первую серийную машину военные получат в этом году.
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