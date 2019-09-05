На Ямале создадут Арктический спасательный центр МЧС

"Специалисты центра (координационно-спасательного) смогут в кратчайшие сроки экстренно реагировать на возможные ЧС в этой зоне. На сегодняшний день ближайшее подразделение МЧС находится в нескольких сотнях километров от завода. Создание Арктического координационно-спасательного центра МЧС позволит обеспечить как безопасность территории, так и осуществлять мониторинг обстановки и координацию сил и средств системы по предупреждению ЧС на Северном морском пути", приводит пресс-служба министерства слова Евгения Зиничева.