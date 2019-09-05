На Ямале создадут Арктический спасательный центр МЧС

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Арктический координационно-спасательный центр МЧС России планируется создать в Ямало-Ненецком автономном округе в 2020 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Создание Арктического координационно-спасательного центра МЧС России на Ямале планируется в 2020 году. В настоящее время идет проработка всех технических вопросов",- сказал собеседник агентства.
По его словам, центр будет укомплектован специальной техникой, предназначенной для работы в северных широтах, а также в заснеженных и болотистых местах.
Представитель ведомства добавил, что в четверг глава МЧС России Евгений Зиничев посетил в поселке Сабетта завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ", где проверил готовность пожарно-спасательных подразделений предприятия к работе в условиях ЧС.
"Специалисты центра (координационно-спасательного) смогут в кратчайшие сроки экстренно реагировать на возможные ЧС в этой зоне. На сегодняшний день ближайшее подразделение МЧС находится в нескольких сотнях километров от завода. Создание Арктического координационно-спасательного центра МЧС позволит обеспечить как безопасность территории, так и осуществлять мониторинг обстановки и координацию сил и средств системы по предупреждению ЧС на Северном морском пути", приводит пресс-служба министерства слова Евгения Зиничева.