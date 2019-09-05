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РИА Новости
Новости Подмосковья

Движение по путепроводу в Салтыковке пустят до конца года

19:16 05.09.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобили на дороге
Автомобили на дороге
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Эстакаду над железной дорогой Горьковского направления в микрорайоне Салтыковка в Балашихе готовят к асфальтированию. Новое покрытие будет уложено до конца сентября. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на начальника участка компании "ГорКапСтрой" Дмитрия Боровкова.
В настоящий момент на путепроводе закончили монтаж пролетных строений и подпорных стен. 75 рабочих и около 20 единиц техники (экскаваторы, катки, бульдозеры, автомобильные краны) задействованы в подготовке к асфальтированию.
"Путепровод над железной дорогой Горьковского направления в Салтыковке готов на 95%. Строительство уже в завершающей фазе: работы по устройству земельного полотна выполнены на 40%, ведется монтаж опор освещения, покраска пролетного строения. Укладку асфальта планируем начать во второй половине сентября", — сообщил Боровков.
В рамках проекта будет обустроено четыре полосы для двустороннего движения и девять съездов общей протяженностью более 2 километров. Как уточнил Боровков, проектом предусмотрено расширение Разинского шоссе на подъезде к путепроводу. Со стороны трассы под эстакадой появится остановка общественного транспорта, а также парковка для посетителей салтыковского рынка выходного дня. Со стороны шоссе Ильича будут оборудованы разворотные подъезды для доступа к административному зданию и поликлинике.
Благодаря запуску салтыковской эстакады будет разгружен участок дороги между шоссе Энтузиастов и Носовихинским шоссе, а также объединены две федеральные магистрали.
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