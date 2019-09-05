Движение по путепроводу в Салтыковке пустят до конца года

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Эстакаду над железной дорогой Горьковского направления в микрорайоне Салтыковка в Балашихе готовят к асфальтированию. Новое покрытие будет уложено до конца сентября. Об этом сообщил телеканал Эстакаду над железной дорогой Горьковского направления в микрорайоне Салтыковка в Балашихе готовят к асфальтированию. Новое покрытие будет уложено до конца сентября. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на начальника участка компании "ГорКапСтрой" Дмитрия Боровкова.

В настоящий момент на путепроводе закончили монтаж пролетных строений и подпорных стен. 75 рабочих и около 20 единиц техники (экскаваторы, катки, бульдозеры, автомобильные краны) задействованы в подготовке к асфальтированию.

"Путепровод над железной дорогой Горьковского направления в Салтыковке готов на 95%. Строительство уже в завершающей фазе: работы по устройству земельного полотна выполнены на 40%, ведется монтаж опор освещения, покраска пролетного строения. Укладку асфальта планируем начать во второй половине сентября", — сообщил Боровков.

В рамках проекта будет обустроено четыре полосы для двустороннего движения и девять съездов общей протяженностью более 2 километров. Как уточнил Боровков, проектом предусмотрено расширение Разинского шоссе на подъезде к путепроводу. Со стороны трассы под эстакадой появится остановка общественного транспорта, а также парковка для посетителей салтыковского рынка выходного дня. Со стороны шоссе Ильича будут оборудованы разворотные подъезды для доступа к административному зданию и поликлинике.