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РИА Новости

Ураган "Дориан" приблизился к побережью Южной Каролины

18:59 05.09.2019 (обновлено: 19:07 05.09.2019)
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© NASA / Nick HagueУраган "Дориан" с борта Международной космической станции
Ураган Дориан с борта Международной космической станции
© NASA / Nick Hague
ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. Ураган "Дориан" вновь ослаб до второй категории, он вплотную приблизился к побережью Южной Каролины на востоке США, говорится в сообщении Национального центра США по слежению за ураганом (Nationa Hurican Center).
"Центр "Дориана" находится у восточного берега Южной Каролины", - сообщил центр.
По данным метеорологов, ураган находится в 80 километрах от города Чарльстон на побережье штата. Максимальная сила ветра достигает 175 километров в час, ураган движется со скоростью 13 километров в час.
Согласно шкале центра, ураган ослаб до второй категории из пяти возможных. "В течение нескольких последующих дней ожидается его постепенное ослабление, однако "Дориан", как ожидается, останется сильным ураганом по мере приближения его центра к побережью Южной и Северной Каролины", - говорится в сообщении.
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В связи с приближением стихии штормовые предупреждения объявлены в прибрежных районах штатов Южная и Северная Каролина, Виргиния и Делавер.
Метеорологи предупреждают, что вне зависимости от траектории движения центра урагана, сила его ветра, а также возможные затопления будут опасными для жизни в прибрежных районов этих штатов. Ожидается, что стихия будет бушевать в этом районе в четверг и пятницу, после чего, вероятно, "Дориан" продолжит движение в Атлантике в северо-восточном направлении.
В прошлую пятницу ураган "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории. Четыре американских штата - Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина - объявили режим ЧС из-за его приближения.
В воскресенье ураган обрушился на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов. Как сообщила газета Miami Herald со ссылкой на минздрав страны, стихия унесла жизни 20 человек.
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