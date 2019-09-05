Космонавт Скворцов на МКС включил "Федора" перед спуском на Землю

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российский космонавт Александр Скворцов включил робота "Федора", "ждущего" в корабле "Союз МС-14" своего возвращения с Международной космической станции на Землю, которое планируется в ночь на 7 сентября.

Трансляция переговоров космонавтов со специалистами подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) ведется НАСА.

Корабль "Союз МС-14" с "Федором" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС.

Ранее в пресс-службе ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) сообщили РИА Новости, что расстыковка корабля "Союз МС-14" от агрегатного отсека модуля "Звезда" планируется 6 сентября в 21.14 мск, включение двигателя корабля для схода с орбиты - в 23.37 мск, приземление спускаемого аппарата "Союза МС-14" в Казахстане - 7 сентября в 00.34 мск.

Скворцов сообщил специалистам ЦУП, что включил робота и его "уши" горят зеленым. Это свидетельствует о том, что "Федор" готов к спуску на Землю.

Перед включением Скворцов поинтересовался у специалистов ЦУП, какую кнопку на роботе ему включать. "Это та кнопка, которая плохо включается?" - спросил он. На это специалисты ответили, что та кнопка уже нажата и надо нажать другую - "круглую серебристую".

Робот "Федор" был перенесен на станцию 29 августа. Эксперимент с ним космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов проводили 30 и 31 августа, а также 1 сентября. В первые два дня Скворцов находился в модуле "Звезда", облаченный в экзоскелет, который позволял дистанционно управлять роботом, и с надетым шлемом, благодаря чему мог видеть камерами робота. Овчинин находился в модуле "Поиск", где установлен "Федор", и контролировал выполнение операций роботом.

В пятницу, после того как Овчинин с трудом включил электропитание "Федора", робот поработал руками с отверткой, ключами и состыковал электрические соединители. В субботу "Федор" включал дрель и протирал руки полотенцем. В воскресенье космонавты устроили допрос "Федору", задав более 30 вопросов и записав на видео его ответы. В понедельник космонавты усадили робота в корабле "Союз МС-14" для возвращения на Землю.