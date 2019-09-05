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РИА Новости
Культура

Испания выбрала "Боль и славу" Альмодовара номинантом на "Оскар"

20:03 05.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Педро Альмодовар на 76-м Венецианском кинофестивале
Режиссер Педро Альмодовар на 76-м Венецианском кинофестивале
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Испанская академия кинематографических искусств и наук выбрала "Боль и славу" Педро Альмодовара номинантом на "Оскар" в категории "лучший художественный фильм на иностранном языке", сообщает Variety.
Эксперты считают, что в этом году все кандидаты от Испании были очень сильными. Критики рассматривали в качестве возможных вариантов драму "Во время войны" Алехандро Аменабара и анимационный фильм "Бунюэль в лабиринте черепах" Сальвадора Симо.
Из трех фильмов Альмодовара, которые претендовали на "Оскар" ("Женщины на грани нервного срыва" (1988), "Поговори с ней" (2002) и "Все о моей матери" (1999), только последний получил приз.
"Боль и слава" стал хитом Каннского фестиваля и будет бороться за "Гойю" - национальную кинопремию Испании, которая вручается Испанской академией кинематографических искусств и наук.
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