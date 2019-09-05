Испания выбрала "Боль и славу" Альмодовара номинантом на "Оскар"

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Испанская академия кинематографических искусств и наук выбрала "Боль и славу" Педро Альмодовара номинантом на "Оскар" в категории "лучший художественный фильм на иностранном языке", . Испанская академия кинематографических искусств и наук выбрала "Боль и славу" Педро Альмодовара номинантом на "Оскар" в категории "лучший художественный фильм на иностранном языке", сообщает Variety.

Эксперты считают, что в этом году все кандидаты от Испании были очень сильными. Критики рассматривали в качестве возможных вариантов драму "Во время войны" Алехандро Аменабара и анимационный фильм "Бунюэль в лабиринте черепах" Сальвадора Симо.

Из трех фильмов Альмодовара, которые претендовали на "Оскар" ("Женщины на грани нервного срыва" (1988), "Поговори с ней" (2002) и "Все о моей матери" (1999), только последний получил приз.