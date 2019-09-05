Всероссийский автопробег коммунальной техники стартовал в Люберцах

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Всероссийский автомобильный пробег коммунальной техники стартовал в Подмосковных Люберцах, сообщает пресс-служба городского округа Люберцы.

Автопробег стартовал из Люберец и пройдет через шесть городов Российской Федерации: 7 сентября участники доберутся до Тамбова, 10 сентября окажутся в Липецке, 11 сентября - в Воронеже, 13 сентября - в Белгороде, 15 сентября в Ростове-на-Дону. Завершится в Геленджике 17 сентября, отраслевой конференцией, на которой подведут итоги полугода реализации мусорной реформы в России.

"Сейчас, два часа назад, мы стартовали с автопробегом. От Московской области до Геленджика мы проедем на мусоровозах, которые собраны в Люберцах.

Это говорит о том, что технологически Московская область очень сильно развивается и тот экологический стандарт, который был принят в Московской области – 50-30-20 тоже первым, ни один из регионов Российской Федерации этого пока еще не сделал", - цитирует пресс-служба исполнительного директора ассоциации "Чистая страна" Руслана Губайдуллина.

Протяженность маршрута составит около двух тысяч километров. Организаторы рассчитывают, что в акции примут участие около 30 тысяч человек. Автопробег организован при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Российского экологического оператора.