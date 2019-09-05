В одном из поселений Новой Москвы объявили карантин по бешенству

"В связи с выявлением 4 сентября 2019 года случая заболевания бешенством дикого животного... установить карантин на территории поселения Краснопахорское Троицкого административного округа города Москвы до 5 ноября 2019 года", - говорится в документе.

Отмечается, что на период карантина на территории поселения нельзя будет проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными, вывозить собак и кошек за пределы поселения, а также отлавливать диких животных как для вывоза в зоопарки, так и с целью расселения в других районах.