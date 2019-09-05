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РИА Новости

В одном из поселений Новой Москвы объявили карантин по бешенству

18:44 05.09.2019
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© Depositphotos / nejronСобака на поводке
Собака на поводке
© Depositphotos / nejron
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Карантин ввели на территории поселения Краснопахорское Троицкого административного округа Москвы в связи с выявлением случая заболевания бешенством дикого животного. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.
"В связи с выявлением 4 сентября 2019 года случая заболевания бешенством дикого животного... установить карантин на территории поселения Краснопахорское Троицкого административного округа города Москвы до 5 ноября 2019 года", - говорится в документе.
Отмечается, что на период карантина на территории поселения нельзя будет проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными, вывозить собак и кошек за пределы поселения, а также отлавливать диких животных как для вывоза в зоопарки, так и с целью расселения в других районах.
Обеспечивать контроль за соблюдением карантина и выполнением мероприятий по ликвидации очага бешенства животных будет комитет ветеринарии Москвы.
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