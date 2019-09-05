Мосгоризбирком сообщил о сокращении числа кандидатов в депутаты в МГД

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Количество кандидатов в депутаты Мосгордумы сократилось до 225, снялись еще три кандидата, сообщил РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Двести двадцать пять кандидатов, последние, кто снялся: Вадим Сокуренко (41 округ), Виктор Мещеряков (23 округ), ещё сегодня Верховный суд снял Сергея Цукасова (14 округ)", - сказал Реут.

Мещеряков выдвигался от "Справедливой России", а Сокуренко и Цукасов шли самовыдвиженцами.