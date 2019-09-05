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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Мосгоризбирком сообщил о сокращении числа кандидатов в депутаты в МГД

18:35 05.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКомплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Количество кандидатов в депутаты Мосгордумы сократилось до 225, снялись еще три кандидата, сообщил РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Двести двадцать пять кандидатов, последние, кто снялся: Вадим Сокуренко (41 округ), Виктор Мещеряков (23 округ), ещё сегодня Верховный суд снял Сергея Цукасова (14 округ)", - сказал Реут.
Мещеряков выдвигался от "Справедливой России", а Сокуренко и Цукасов шли самовыдвиженцами.
Выборы депутатов Мосгордумы, на которых впервые в стране будет реализован эксперимент по проведению электронного голосования, пройдут 8 сентября.
Здание Мосгоризбиркома
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