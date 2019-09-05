КАИР, 5 сен - РИА Новости. Суверенный совет Судана утвердил состав переходного правительства страны, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.
По данным канала, правящий страной Совет утвердил кандидатуры 19 министров и 6 государственных министров. Был принят соответствующий указ.
На каждую министерскую должность предлагалось три кандидата, "чтобы премьер-министр смог выбрать лучших". При этом гражданская оппозиция представила кандидатуры на все министерские посты за исключением глав министерств обороны и внутренних дел, так как руководителей силовых ведомств, согласно ранее достигнутым договоренностям, должны были определить суданские военные.
Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа. На пост председателя правительства его выдвинули силы оппозиции. Переходный военный совет Судана заявил о его поддержке. Ранее Хамдук был исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА).
Назначение премьера стало возможным после подписания суданскими гражданскими силами и военными конституционной декларации, которая оговаривает шаги по формированию институтов государственной власти на переходный период.
Судан с конца прошлого года переживает период нестабильности, вызванный экономическим спадом и последовавшими народными протестами. В апреле в Судане произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.