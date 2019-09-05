Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T18:30Z
https://ria.ru/20190905/1558366685.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155267/44/1552674412_0:0:3125:1759_1036x0_80_0_0_ab33c05e003f469bd030b1af90843d13.jpg
РИА Новости
Ситуация в Судане

Суверенный совет Судана утвердил состав переходного правительства страны

18:30 05.09.2019
138
© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в фотобанк
КАИР, 5 сен - РИА Новости. Суверенный совет Судана утвердил состав переходного правительства страны, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.
По данным канала, правящий страной Совет утвердил кандидатуры 19 министров и 6 государственных министров. Был принят соответствующий указ.
На каждую министерскую должность предлагалось три кандидата, "чтобы премьер-министр смог выбрать лучших". При этом гражданская оппозиция представила кандидатуры на все министерские посты за исключением глав министерств обороны и внутренних дел, так как руководителей силовых ведомств, согласно ранее достигнутым договоренностям, должны были определить суданские военные.
Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа. На пост председателя правительства его выдвинули силы оппозиции. Переходный военный совет Судана заявил о его поддержке. Ранее Хамдук был исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА).
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Вчера, 16:36Ситуация в Судане
Премьер Судана согласовал кандидатуры большинства министров
Назначение премьера стало возможным после подписания суданскими гражданскими силами и военными конституционной декларации, которая оговаривает шаги по формированию институтов государственной власти на переходный период.
Судан с конца прошлого года переживает период нестабильности, вызванный экономическим спадом и последовавшими народными протестами. В апреле в Судане произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
210000
Обсудить 0
Ситуация в СуданеСуданВ мире
Рекомендуем
Автомобиль полиции в штате Мэриленд, США
В США задержали мужчину, угрожавшего устроить стрельбу на бывшей работе
РИА
Новости
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце. 29 августа 2019
Семья украинского премьера задолжала за коммуналку более 800 долларов
Акция противников Brexit в центре Лондона
Британия и США заключат торговое соглашение после Brexit
Президент США Дональд Трамп
В ЕС рассказали, что будут делать, если Трамп "отпустит" боевиков в Европу
Лента
новостей
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
Мосгоризбирком сообщил о сокращении числа кандидатов в депутаты в МГД
Мужчина с флагами Ирана
Лондон и Тель-Авив призвали пресечь "дестабилизирующую деятельность" Ирана
Сокол
ОАЭ помогут восстановить популяцию соколов в России
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
При взрыве на востоке Афганистана погибли четыре человека
Социальная сеть Фейсбук
Facebook создала платформу для знакомств
Разграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией.
Президент Южной Осетии поручил проверить обстановку на границе с Грузией
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Педерсен обсудил с замглавы МИД Турции ситуацию в Идлибе
Агентство национальной безопасности США
Россия возглавила список наибольших угроз для США в киберпространстве
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
В Афганистане погибли двое военнослужащих НАТО
Вид Хартума, Судан
Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
Сейсмограф. Архивное фото
У побережья США произошло землетрясение магнитудой 5,9
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29СП проверит бюджетные траты при возведении конгресс-холла в Челябинске
11:27Плохая экология является причиной 20% смертей в год, сообщили в Минздраве
11:26В ДНР назвали причину отсутствия прогресса в переговорах по Донбассу
11:25Путин призвал ускорить учет заповедников и развить экотуризм в ДФО
11:24АТЦ СНГ: новый украинский гранатомет попал к террористам раньше, чем в ВСУ
11:19Путин обсудил с Моди возможность совместного строительства судов
11:18Моди пригласил губернаторов с Дальнего Востока посетить Индию
11:18Двум пермским компаниям грозят штрафы за сговор на торгах по вывозу ТКО
11:16Зиничев проверил готовность инфраструктуры Певека перед прибытием ПАТЭС
11:15Рослесхоз объяснил задержку с тушением пожаров в Сибири и ДФО
11:14Нигерия объявила об эвакуации граждан из ЮАР
11:13В НАТО пообещали уважать решение Молдавии сохранять нейтралитет
11:12В Хабаровске арестовали мужчину, стрелявшего в играющих во дворе детей
11:11Путин рассказал, как можно поощрять компании с недорогими билетами в ДФО
11:10Путин призвал ведомства руководствоваться интересами Дальнего Востока
11:10СК завел дело после грубого задержания росгвардейцем мужчины в Новосибирске
11:10Суд во Франции разрешил петуху Морису кукарекать рано утром
11:10Путин рассказал, что необходимо для развития Дальнего Востока
11:09Индия предоставит кредитную линию для развития Дальнего Востока
11:04Путин рассказал о роли ДВФУ в образовательном пространстве АТР
Лента новостейМолния