Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума

КАИР, 5 сен - РИА Новости. Суверенный совет Судана утвердил состав переходного правительства страны, об этом сообщил телеканал Суверенный совет Судана утвердил состав переходного правительства страны, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia

По данным канала, правящий страной Совет утвердил кандидатуры 19 министров и 6 государственных министров. Был принят соответствующий указ.

На каждую министерскую должность предлагалось три кандидата, "чтобы премьер-министр смог выбрать лучших". При этом гражданская оппозиция представила кандидатуры на все министерские посты за исключением глав министерств обороны и внутренних дел, так как руководителей силовых ведомств, согласно ранее достигнутым договоренностям, должны были определить суданские военные.

Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа. На пост председателя правительства его выдвинули силы оппозиции. Переходный военный совет Судана заявил о его поддержке. Ранее Хамдук был исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА).

Назначение премьера стало возможным после подписания суданскими гражданскими силами и военными конституционной декларации, которая оговаривает шаги по формированию институтов государственной власти на переходный период.