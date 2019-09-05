В Магнитогорске у школьника в кармане брюк вспыхнул смартфон

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В Магнитогорске у десятиклассника в кармане брюк загорелся смартфон, сообщил местный портал В Магнитогорске у десятиклассника в кармане брюк загорелся смартфон, сообщил местный портал cheltv.ru

Издание отмечает, что по пути в школу подросток почувствовал, что гаджет сильно перегрелся. Он попытался достать смартфон, но обжег руку, поскольку телефон уже горел.

На помощь школьнику пришел прохожий, у которого с собой оказались строительные перчатки. Мужчина помог мальчику вытащить горящий смартфон из кармана.

Десятиклассник обратился к врачам, которые диагностировали у него ожог второй степени.