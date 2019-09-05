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РИА Новости

В Магнитогорске у школьника в кармане брюк вспыхнул смартфон

17:58 05.09.2019 (обновлено: 18:07 05.09.2019)
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© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон
© Fotolia / kantver
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В Магнитогорске у десятиклассника в кармане брюк загорелся смартфон, сообщил местный портал cheltv.ru
Издание отмечает, что по пути в школу подросток почувствовал, что гаджет сильно перегрелся. Он попытался достать смартфон, но обжег руку, поскольку телефон уже горел.
На помощь школьнику пришел прохожий, у которого с собой оказались строительные перчатки. Мужчина помог мальчику вытащить горящий смартфон из кармана.
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Десятиклассник обратился к врачам, которые диагностировали у него ожог второй степени.
Пострадавший предположил, что причиной инцидента стал пришедший в негодность аккумулятор телефона, который мальчик приобрел в комиссионном магазине.
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