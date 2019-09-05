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РИА Новости

В Мьянме военный самолет съехал со взлетно-посадочной полосы

17:38 05.09.2019
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© Фото : Myanmar Aviation Development AssociationВоенный самолет Y8 на взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту Янгона в Мьянме
Военный самолет Y8 на взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту Янгона в Мьянме
© Фото : Myanmar Aviation Development Association
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Военно-транспортный самолет в Мьянме съехал со взлетно-посадочной полосы, в результате происшествия аэропорт временно закрыли, сообщает газета Myanmar Times.
Инцидент произошел в четверг утром в международном аэропорту Янгона. О пострадавших не сообщалось. Самолет должен был вылететь в город Ньяунг-У на учения.
"Военный самолет Y8 съехал со взлетно-посадочной полосы из-за отказа двигателя. Мы убираем самолет с полосы", - заявил заместитель генерального директора управления гражданской авиации У Е Хтут Аунг.
Отмечается, что это уже четвертый авиаинцидент в Мьянме за текущий год.
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