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РИА Новости
Война в Сирии

Богданов встретился с лидером движения "Сирия завтра"

17:16 05.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с лидером сирийского оппозиционного движения "Сирия завтра" Ахмедом Джарбой ситуацию в САР и вокруг нее, говорится в сообщении МИД РФ.
"Особое внимание было уделено задачам продвижения политического урегулирования в САР в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и положениями резолюции 2254 СБ ООН. С российской стороны при этом подчеркивалась необходимость сохранения единства, суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии", - отмечается в сообщении.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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