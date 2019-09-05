Богданов встретился с лидером движения "Сирия завтра"

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с лидером сирийского оппозиционного движения "Сирия завтра" Ахмедом Джарбой ситуацию в САР и вокруг нее, говорится в сообщении МИД РФ.

"Особое внимание было уделено задачам продвижения политического урегулирования в САР в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и положениями резолюции 2254 СБ ООН. С российской стороны при этом подчеркивалась необходимость сохранения единства, суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии", - отмечается в сообщении.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.