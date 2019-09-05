Суд признал программиста Котова виновным в нарушениях на митингах

Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Программиста Константина Котова признали виновным в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщает корреспондент РИА Новости из Тверского суда Москвы.

Обвинение запросило для подсудимого 4,5 года колонии общего режима.

Котов стал фигурантом уголовного дела после того, как его несколько раз привлекали к административной ответственности. Как отметили в прокуратуре, несмотря на это, мужчина, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции.

Программиста задержали после несанкционированного шествия, которое началось после согласованной акции в центре Москвы 10 августа.

Сам он виновным себя не считает.

Ранее эта статья УК применялась несколько раз, единственным осужденным по ней стал Ильдар Дадин, который получил 2,5 года колонии. Впоследствии Верховный суд отменил этот приговор.

Московские суды вынесли уже четыре приговора по делу о несанкционированных акциях в столице.

Так, к трем годам приговорили Ивана Подкопаева за то, что он распылил газ из баллончика в лица полицейских. Два года получил Данила Беглец за то, что схватил за запястье прапорщика полиции и одернул в сторону. Кирилла Жукова, который ударил сотрудника Росгвардии снизу по шлему, приговорили к трем годам.

Пока самый суровый приговор получил Евгений Коваленко, которому накануне назначили 3,5 года колонии общего режима за два эпизода применения насилия в отношении представителей власти. Сначала он потянул полицейского за бронежилет и толкнул, а затем бросил в сторону сотрудников правоохранительных органов мусорный бак.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля.

За нарушения в общей сложности были задержаны около 1,7 тысячи человек.