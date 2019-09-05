Самарские власти проводят аукцион на право размещения рекламных конструкций

САМАРА, 5 сен – РИА Новости. Прием заявок на участие в аукционах на право размещения и эксплуатации рекламных конструкций начался в четверг в Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Сегодня, 5 сентября 2019 года, в Самарской области стартовал прием заявок на участие в аукционах на право размещения и эксплуатацию рекламных конструкций. Выставлено 36 лотов, включающих в себя конструкции 3х6, 4х12, 5х15, в том числе с цифровой поверхностью", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, прием заявок будет проходить почти месяц – до 7 октября, сами аукционы состоятся 14 октября.

Отмечается, что впервые коммерческие структуры получат право размещать рекламные конструкции сроком на 10 лет. Кроме того, в целях предотвращения информационной перегруженности городской среды и обеспечения безопасности дорожного движения количество рекламных конструкций всех форматов сокращено на 25%. Также из исторической части Самары выведены крупноформатные конструкции, а устаревшие конструкции в виде афишных стендов полностью исключены.

По информации пресс-службы, лоты сформированы с учетом интересов не только крупного, но и среднего и малого бизнеса. Так, помимо крупных лотов, включающих по 50 рекламных конструкций, сформированы лоты с небольшим количеством конструкций – от 1 до 25 штук.