Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T17:01Z
https://ria.ru/20190905/1558363094.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155124/49/1551244934_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_55402fbf96d9b902e0ec44c182adaf45.jpg
РИА Новости

Самарские власти проводят аукцион на право размещения рекламных конструкций

17:01 05.09.2019
35
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкГорода России. Самара
Города России. Самара
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
САМАРА, 5 сен – РИА Новости. Прием заявок на участие в аукционах на право размещения и эксплуатации рекламных конструкций начался в четверг в Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Сегодня, 5 сентября 2019 года, в Самарской области стартовал прием заявок на участие в аукционах на право размещения и эксплуатацию рекламных конструкций. Выставлено 36 лотов, включающих в себя конструкции 3х6, 4х12, 5х15, в том числе с цифровой поверхностью", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, прием заявок будет проходить почти месяц – до 7 октября, сами аукционы состоятся 14 октября.
Отмечается, что впервые коммерческие структуры получат право размещать рекламные конструкции сроком на 10 лет. Кроме того, в целях предотвращения информационной перегруженности городской среды и обеспечения безопасности дорожного движения количество рекламных конструкций всех форматов сокращено на 25%. Также из исторической части Самары выведены крупноформатные конструкции, а устаревшие конструкции в виде афишных стендов полностью исключены.
Макеты космических ракет-носителей на стенде ГК Роскосмос
27 августа, 16:19РИА Новости
Самарская область и Роскосмос подписали соглашение о сотрудничестве
По информации пресс-службы, лоты сформированы с учетом интересов не только крупного, но и среднего и малого бизнеса. Так, помимо крупных лотов, включающих по 50 рекламных конструкций, сформированы лоты с небольшим количеством конструкций – от 1 до 25 штук.
По мнению и.о. первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, Самара является интересным регионом для игроков рекламного бизнеса: "У нас самая крупная после Москвы и Санкт-Петербурга агломерация в стране, хорошая динамика розничного товарооборота, активность строительства торговых центров и высокая покупательная способность. Кроме того, растет промышленное производство и, по уточненным данным, за прошлый год более чем на 9% выросли внебюджетные инвестиции. Все это говорит о том, что деловая жизнь в регионе находится на подъеме".
000001
Обсудить 0
СамараЭкономика
Рекомендуем
Губернатор Омской области Александр Бурков
Омский губернатор провел переговоры о поставках зерна на Филиппины
РИА
Новости
Умные технологии
Urban.Tech Moscow: хакатон цифровых решений для города стартовал в Москве
Заготовка рулонов сена
На Смоленщине ожидают рекордный урожай зерновых
Министерство промышленности и торговли РФ
Минпромторг отобрал 61 проект по цифровым решениям для промышленности
Лента
новостей
Председатель правления ОАО Российские железные дороги Олег Белозеров на сессии в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
Белозеров пригласил Иванова прокатиться на беспилотном поезде в 2021 году
Малайзия
Малайзия заинтересована в получении доступа к российским технологиям
Здание Минэкономразвития в Москве
В МЭР разрабатывают сценарии экономического развития до 2050 года
Участники V Восточного экономического форума в кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке
Забайкалье представит на ВЭФ проекты в сфере добычи ресурсов и АПК
Президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
ВТБ хочет принять участие в приватизации Объединенной зерновой компании
Главный конструктор предприятия Ремдизель Игорь Зарахович
Игорь Зарахович: броневик "Тайфун" для российской армии подешевел на треть
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании президиума Госсовета по вопросу О национальной программе развития Дальнего Востока
Путин на ВЭФ осмотрел выставку ТОР Дальнего Востока
Винченцо Трани
Италия планирует инвестировать 10 миллиардов евро в Россию, заявил Трани
Город Тюмень
Под Тюменью приступили к производству нефтегазопромыслового оборудования
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров прокомментировал слухи о своем переходе из Минпромторга в Ростех
Рабочие меняют электропроводку
Программа капремонта домов в Московской области выполнена на треть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов"
20:53В Ивановской области десять человек пострадали в ДТП с грузовиком
20:44Президент Южной Осетии поручил проверить обстановку на границе с Грузией
20:42Генпрокуратура и МВД проверили действия своих сотрудников на митингах
20:41"Свинство": латышская журналистка раскритиковала Вайкуле за русский язык
Лента новостейМолния