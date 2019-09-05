Педерсен обсудил с замглавы МИД Турции ситуацию в Идлибе

АНКАРА, 5 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал обсудил в Анкаре со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном ситуацию в Идлибе и создание конституционного комитета САР, сообщил РИА Новости в четверг представитель турецкого МИД.

"Состоялась встреча замглавы МИД Турции Седата Онала с Гейром Педерсеном. Они обсудили последние события в Идлибе и создание конституционного комитета Сирии. Педерсен проинформировал о своих переговорах в Иране", - сказал собеседник агентства.

В конце августа Педерсен на заседании СБ ООН заявил, что конституционный комитет Сирии почти сформирован, выразив надежду, что о завершении работы можно будет объявить до конца сентября.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.