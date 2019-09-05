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РИА Новости
Культура

Пол Маккартни может стать хедлайнером фестиваля Гластонбери

17:04 05.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Британский рок-музыкант Пол Маккартни выступает в рамках тура On The Run в СК "Олимпийский"
Британский рок-музыкант Пол Маккартни выступает в рамках тура On The Run в СК Олимпийский
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Пол Маккартни прокомментировал слухи о том, что он может стать хедлайнером 50-го фестиваля Гластонбери в 2010 году, сообщает Independent.
"Говорят, будет хорошо, если я это сделаю, и я уже сам начинаю думать, смогу ли я это сделать и будет ли это хорошо", - рассказал Маккартни.
Он последний раз играл на фестивале в 2004 году. Ранее появлялись сообщения о том, что бывший участник The Beatles мог принять участие и этим летом, но вынужден был отказаться из-за графика гастролей.
"Мы там играли очень давно, может быть, пора вернуться, - рассказал Маккартни, добавив: Я не знаю, мне ещё многое нужно уладить, но я думаю, что возможность такая есть. Пока ещё ничего не решено, но об этом уже начинают говорить".
В этом году хедлайнерами фестиваля были Stormzy, The Killers и The Cure.
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