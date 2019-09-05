Пол Маккартни может стать хедлайнером фестиваля Гластонбери

"Мы там играли очень давно, может быть, пора вернуться, - рассказал Маккартни, добавив: Я не знаю, мне ещё многое нужно уладить, но я думаю, что возможность такая есть. Пока ещё ничего не решено, но об этом уже начинают говорить".