Пол Маккартни может стать хедлайнером фестиваля Гластонбери

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Пол Маккартни прокомментировал слухи о том, что он может стать хедлайнером 50-го фестиваля Гластонбери в 2010 году, сообщает Independent.
"Говорят, будет хорошо, если я это сделаю, и я уже сам начинаю думать, смогу ли я это сделать и будет ли это хорошо", - рассказал Маккартни.
Он последний раз играл на фестивале в 2004 году. Ранее появлялись сообщения о том, что бывший участник The Beatles мог принять участие и этим летом, но вынужден был отказаться из-за графика гастролей.
"Мы там играли очень давно, может быть, пора вернуться, - рассказал Маккартни, добавив: Я не знаю, мне ещё многое нужно уладить, но я думаю, что возможность такая есть. Пока ещё ничего не решено, но об этом уже начинают говорить".
В этом году хедлайнерами фестиваля были Stormzy, The Killers и The Cure.