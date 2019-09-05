В Афганистане сторонники "Талибана" убили правозащитника, сообщили СМИ

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан" похитили и убили исполняющего обязанности главы Независимой комиссии по правам человека в афганской провинции Гор Абдулу Самада Амири, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные источники.
По данным телеканала, правозащитник был похищен на пути из Кабула в Гор. Талибы остановили и схватили Амири в одном из районов провинции Вардак. Сообщается, что мужчина был обезглавлен.
Представитель губернатора провинции Гор подтвердил, что Амири был похищен талибами.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. За последнее время в Афганистане также усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.