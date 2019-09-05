Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T16:39Z
https://ria.ru/20190905/1558362091.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151559/13/1515591353_0:0:4640:2610_1036x0_80_0_0_538e217ea3f8b0178bbd70ba2c863451.jpg
РИА Новости

В Афганистане сторонники "Талибана" убили правозащитника, сообщили СМИ

16:39 05.09.2019
164
© AP Photo / Shah MaraiАфганские военные в Кабуле
Афганские военные в Кабуле
© AP Photo / Shah Marai
Афганские военные в Кабуле. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан" похитили и убили исполняющего обязанности главы Независимой комиссии по правам человека в афганской провинции Гор Абдулу Самада Амири, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные источники.
По данным телеканала, правозащитник был похищен на пути из Кабула в Гор. Талибы остановили и схватили Амири в одном из районов провинции Вардак. Сообщается, что мужчина был обезглавлен.
Кабул
Вчера, 14:19РИА Новости
Афганистан раскритиковал обозначение "Талибана" в проекте соглашения США
Представитель губернатора провинции Гор подтвердил, что Амири был похищен талибами.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. За последнее время в Афганистане также усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
100101
Обсудить 1
АфганистанТалибанВ мире
Рекомендуем
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
При взрыве на востоке Афганистана погибли четыре человека
РИА
Новости
Сотрудники правоохранительных органов возле здания МВД Афганистана в Кабуле. 30 мая 2018
МВД Афганистана сообщило о гибели десяти человек при взрыве в Кабуле
Юрий Бойко
Бойко призвал Зеленского отреагировать на ситуацию вокруг канала NewsOne
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
В Афганистане погибли двое военнослужащих НАТО
Лента
новостей
Грузинские военные
Представители Цхинвала и Тбилиси обсудят вопрос грузинского блокпоста
Вертолет Ми-8
Саратовские власти рассказали о травмах членов экипажа опрокинувшегося Ми-8
Танкер Stena Impero
Семь моряков с британского танкера Stena Impero покинули Иран
Полиция в Демократической Республике Конго
В Демократической республики Конго протестующие напали на консульство ЮАР
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
Полиция выявила в "Укрэнерго" схему хищения в 1,6 миллиона долларов
Военнослужащие армии Украины
Украинская разведка обвинила Россию в "отработке вторжения"
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Кузнецова назвала сроки вывоза из Ирака последней группы детей-россиян
Нашивки сотрудников МЧС России
Спасатели продолжают поиски женщины с затонувшего у берегов Крыма катера
Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019
В ЛНР обвинили украинских силовиков в обстреле территории республики
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
В МИД Испании считают, что в Великобритании нужно провести выборы
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич рассказал о потерях Сербии из-за демографического спада
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов"
20:53В Ивановской области десять человек пострадали в ДТП с грузовиком
20:44Президент Южной Осетии поручил проверить обстановку на границе с Грузией
20:42Генпрокуратура и МВД проверили действия своих сотрудников на митингах
20:41"Свинство": латышская журналистка раскритиковала Вайкуле за русский язык
Лента новостейМолния