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РИА Новости
Война в Сирии

Кузнецова рассказала о процессе возвращения российских детей из Сирии

16:21 05.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
ДАМАСК, 5 сен – РИА Новости. Работа по возвращению детей-граждан РФ из Сирии будет вестись во многом по образцу деятельности по возвращению детей из Ирака, хотя уровень сложности уже другой, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
"Все, что касается работы с Ираком, является для нас установленным форматом, образцом, той матрицей, на которую накладывается новая ситуация в Сирии. То есть, отработано все от начала до конца: и работа с детьми, которые рождены на территории РФ, и работа с детьми, рожденными не в РФ; мы знаем, как поступать с каждым из них", - рассказала омбудсмен.
"Возвращение детей из Ирака было достаточно успешным. Сейчас мы видим другого уровня задачи и уровень сложности следующий. Мы понимаем, что необходимы переговоры разного уровня, в том числе и на территории лагерей, главной целью которых являются условия передачи и возвращения детей", - сообщила Кузнецова.
По ее словам, в ходе переговоров обсуждалось несколько форматов – "начиная от содействия в проведении переговоров, предоставления технической помощи, и заканчивая возможным размещением при необходимости детей на территории Сирии, если вдруг она возникнет".
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