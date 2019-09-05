Кузнецова рассказала о процессе возвращения российских детей из Сирии

ДАМАСК, 5 сен – РИА Новости. Работа по возвращению детей-граждан РФ из Сирии будет вестись во многом по образцу деятельности по возвращению детей из Ирака, хотя уровень сложности уже другой, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
"Все, что касается работы с Ираком, является для нас установленным форматом, образцом, той матрицей, на которую накладывается новая ситуация в Сирии. То есть, отработано все от начала до конца: и работа с детьми, которые рождены на территории РФ, и работа с детьми, рожденными не в РФ; мы знаем, как поступать с каждым из них", - рассказала омбудсмен.
"Возвращение детей из Ирака было достаточно успешным. Сейчас мы видим другого уровня задачи и уровень сложности следующий. Мы понимаем, что необходимы переговоры разного уровня, в том числе и на территории лагерей, главной целью которых являются условия передачи и возвращения детей", - сообщила Кузнецова.
По ее словам, в ходе переговоров обсуждалось несколько форматов – "начиная от содействия в проведении переговоров, предоставления технической помощи, и заканчивая возможным размещением при необходимости детей на территории Сирии, если вдруг она возникнет".