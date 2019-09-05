Кузнецова рассказала о процессе возвращения российских детей из Сирии

ДАМАСК, 5 сен – РИА Новости. Работа по возвращению детей-граждан РФ из Сирии будет вестись во многом по образцу деятельности по возвращению детей из Ирака, хотя уровень сложности уже другой, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

"Все, что касается работы с Ираком, является для нас установленным форматом, образцом, той матрицей, на которую накладывается новая ситуация в Сирии. То есть, отработано все от начала до конца: и работа с детьми, которые рождены на территории РФ, и работа с детьми, рожденными не в РФ; мы знаем, как поступать с каждым из них", - рассказала омбудсмен.