Программа капремонта домов в Московской области выполнена на треть

"С начала действия региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирного жилого фонда прошло пять лет. За это время из средств, поступивших в Фонд капитального ремонта, региональная программа исполнена почти на треть ремонт выполнен в порядка 11 тысяч многоквартирных домов, в том числе в более чем девяти тысячах домов произведена, заменена лифтового оборудования", - цитирует пресс-служба главу ведомства Евгения Хромушина.