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РИА Новости
Новости Подмосковья

Программа капремонта домов в Московской области выполнена на треть

16:20 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРабочие меняют электропроводку
Рабочие меняют электропроводку
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Долгосрочная программа капитального ремонта многоквартирных домов Московской области выполнена на треть, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"С начала действия региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирного жилого фонда прошло пять лет. За это время из средств, поступивших в Фонд капитального ремонта, региональная программа исполнена почти на треть ремонт выполнен в порядка 11 тысяч многоквартирных домов, в том числе в более чем девяти тысячах домов произведена, заменена лифтового оборудования", - цитирует пресс-служба главу ведомства Евгения Хромушина.

Жилищный фонд Московской области включает в себя более 54 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны на 35 лет, до 2049 года. За это время будет отремонтировано 44 628 домов многоквартирных домов.
"В планах на 2019 год отремонтировать 2654 дома. В настоящее время ведутся работы в более 600 многоквартирных домах по различным видам работ", - добавил Хромушин.
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