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РИА Новости

Управление ФАС на Ямале завело дело из-за рекламы кальяна для школьников

16:16 05.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСтенд Федеральной Антимонопольной Службы. Архивное фото
Стенд Федеральной Антимонопольной Службы. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 сен - РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономном округу возбудило производство после того, как развлекательное заведение в Новом Уренгое предложило школьникам ко Дню знаний бесплатный кальян, соответствующее определение есть в распоряжении РИА Новости.
Объявление, которое привлекло внимание СМИ, появилось в минувшее воскресенье в аккаунте антикафе Green Room в социальной сети Instagram. Заведение пожелало подписчикам продуктивного учебного года и предложило "всем школьникам кальян на фрукте в подарок", отметив, что акция действует с 1 по 3 сентября. При этом в публикации была приписка: ее участниками могут стать только совершеннолетние.
В комментариях к посту депутат окружного заксобрания Иван Вершинин рекомендовал заведению удалить его, так как подобную рекламу могут понять превратно. Он также назвал публикацию "неудачной шуткой". В беседе с РИА Новости Вершинин подчеркнул, что готов привлечь надзорные органы, если обнаружится факт нарушения закона со стороны кальянной. В региональном управлении ФАС отмечали, что планируется проверка по обращению СМИ. Руководитель заведения Евгений Кашкаров заявил РИА Новости, что вход в кальянную "строго 18+", при этом он не уточнил, какова в таком случае цель акции.
"Возбудить производство ... по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе", - говорится в определении УФАС.
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Роспотребнадзор проверит заведение на Ямале, предложившее кальян школьникам
Согласно документу, ведомство предусматривает в действиях руководства заведения признаки нарушения закона в той части, которая касается распространения рекламы табака, табачной продукции и курительных принадлежностей.
Ранее в прокуратуре ЯНАО сообщили РИА Новости, что надзорное ведомство направило в региональное управление Роспотребнадзора требование о проведении внеплановой проверки по данному факту.
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