Управление ФАС на Ямале завело дело из-за рекламы кальяна для школьников

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 сен - РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономном округу возбудило производство после того, как развлекательное заведение в Новом Уренгое предложило школьникам ко Дню знаний бесплатный кальян, соответствующее определение есть в распоряжении РИА Новости.

Объявление, которое привлекло внимание СМИ, появилось в минувшее воскресенье в аккаунте антикафе Green Room в социальной сети Instagram. Заведение пожелало подписчикам продуктивного учебного года и предложило "всем школьникам кальян на фрукте в подарок", отметив, что акция действует с 1 по 3 сентября. При этом в публикации была приписка: ее участниками могут стать только совершеннолетние.

В комментариях к посту депутат окружного заксобрания Иван Вершинин рекомендовал заведению удалить его, так как подобную рекламу могут понять превратно. Он также назвал публикацию "неудачной шуткой". В беседе с РИА Новости Вершинин подчеркнул, что готов привлечь надзорные органы, если обнаружится факт нарушения закона со стороны кальянной. В региональном управлении ФАС отмечали, что планируется проверка по обращению СМИ. Руководитель заведения Евгений Кашкаров заявил РИА Новости, что вход в кальянную "строго 18+", при этом он не уточнил, какова в таком случае цель акции.

"Возбудить производство ... по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе", - говорится в определении УФАС.

Согласно документу, ведомство предусматривает в действиях руководства заведения признаки нарушения закона в той части, которая касается распространения рекламы табака, табачной продукции и курительных принадлежностей.