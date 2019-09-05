Китай намерен сотрудничать на рынках третьих сторон

МОСКВА, 5 сен - " Проект "Россия-Китай: главное . На днях Госкомитет КНР по делам развития и реформ опубликовал на китайском и английском языках инструкцию о сотрудничестве на рынках третьих сторон, включая типичные примеры, встречающиеся в практике.

Документ имеет большое значение для тех компаний, которые намерены укрепить подобное сотрудничество.

Одним из примеров этой совместной деятельности можно считать крупнейший инфраструктурный проект по строительству морского моста Мапуту — Катембе в Мозамбике, который был введен в эксплуатацию в ноябре 2018 года. Строительные работы выполнила Китайская дорожно-мостостроительная корпорация совместно с международной консалтинговой компанией Gauff, которая действует в настоящее время в более чем 50 странах по всему миру.

Заместитель генерального директора Китайской дорожно-мостостроительной корпорации Ван Лицзюнь сказал, что реализация проекта позволила создать более 2000 рабочих мест, а также улучшить эффективность общественного транспорта в Мозамбике и повысить уровень занятости местного населения.

"Для реализации проекта были применены китайские технологии по строительству мостов и немецкая система мониторинга качества и безопасности. Благодаря совместным усилиям, достигнут идеальный результат. Проект получил широкое международное признание. Следует отметить, что нам удалось найти путь, ведущий к взаимообучению, сотрудничеству и обоюдному выигрышу". – сказал он.

По состоянию на июнь этого года Китай уже подписал меморандумы о сотрудничестве на рынках третьих сторон с 14 странами, включая Францию, Японию, Италию и Великобританию. Замначальника Департамента иностранных инвестиций при Госкомитете КНР по делам развития и реформ У Хунлян сказал:

"При совместных усилиях участников Фонд китайско-французского сотрудничества на рынках третьих сторон в основном утвердил первый инвестиционный проект. Кроме того, были успешно завершены такие крупные проекты, как российский интегрированный проект по добыче, сжижению и реализации газа "Ямал СПГ", мост Мапуту в Мозамбике и крупная гидроэлектростанция Хидасэ в регионе Бенишангуль-Гумуз Эфиопии, около границы с Суданом. Китайские и иностранные компании, а также местные жители получили реальную выгоду от реализации проектов".

По словам У Хунляна, укрепление сотрудничества Китая с зарубежными странами на рынках третьих сторон имеет широкие перспективы для развития и соответствует историческому процессу экономической глобализации, а также отвечает тенденции развития открытого сотрудничества, которое основано на многосторонней структуре.