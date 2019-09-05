В системе "Бэйдоу" на орбите находится 39 спутников

МОСКВА, 5 сен - Проект "Россия-Китай: главное". В ходе 8-й Международной конференции по космическим технологиям и инновациям, которая открылась 4 сентября в Шанхае, заместитель главы канцелярии по управлению глобальной спутниковой навигационной системой "Бэйдоу" Ян Цзюнь сообщил, что с конца 2017 года в Китае стартовал непрерывный запуск спутников для создания системы "Бэйдоу-3". В настоящее время система "Бэйдоу" официально предоставляет услуги RNSS всему миру, в общей сложности на орбите находится 39 спутников. В нынешнем году будет запущено еще 5-7 спутников, а в будущем году 2-4 спутника. Таким образом, в следующем году будет завершено создание глобальной спутниковой навигационной системы "Бэйдоу".
Ян Цзюнь отметил, что в ходе разработки данной системы навигации Китай придерживается принципа открытости, сотрудничества и совместного использования ресурсов. Была проверена совместимость и взаимодействие с навигационными спутниковыми системами GPS и ГЛОНАСС. Система "Бэйдоу" также используется международными организациями - такими, как Международная организация гражданской авиации, Международная морская организация, консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 3GPP, чтобы ускорить процесс предоставления услуг разным странам мира и внести вклад в развитие мировой спутниковой навигации.
В двухдневной конференции принимают участие более 300 экспертов и ученых из 14 стран, в том числе Великобритании, США, России, Японии и Израиля. Главная тема нынешней конференции - "Прорывные технологические инновации в космонавтике". Участники конференции проводят углубленные дискуссии по темам, связанным с ракетами, спутниками, космическими станциями, роботизированными технологиями исследования космоса, коммерческой космической навигацией и другим вопросам, чтобы способствовать дальнейшему расширению международного сотрудничества в аэрокосмической области.