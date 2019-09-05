В системе "Бэйдоу" на орбите находится 39 спутников

Ян Цзюнь отметил, что в ходе разработки данной системы навигации Китай придерживается принципа открытости, сотрудничества и совместного использования ресурсов. Была проверена совместимость и взаимодействие с навигационными спутниковыми системами GPS и ГЛОНАСС. Система "Бэйдоу" также используется международными организациями - такими, как Международная организация гражданской авиации, Международная морская организация, консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 3GPP, чтобы ускорить процесс предоставления услуг разным странам мира и внести вклад в развитие мировой спутниковой навигации.