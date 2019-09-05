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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В Благовещенске прошел концерт "Музыка победы"

15:52 05.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен - Проект "Россия-Китай: главное". В городе Благовещенск Амурской области 2 сентября прошел концерт "Музыка победы", посвященный 74-й годовщине Победы в Мировой антифашистской войне и победе в Войне сопротивления японским захватчикам. Концерт подготовил Международный оркестр "Хэйхэ-Благовещенск".
Китайские и российские музыканты исполнили популярные классические произведения композиторов двух стран, в том числе "Последний бой", "А зори здесь тихие", песни "Я и моя Родина", "Песенка фронтового шофёра", "Три танкиста", "Катюша". На концерт были приглашены ветераны войны и родственники солдат, участвовавших в антифашистских войнах.
Сводный оркестр "Хэйхэ-Благовещенск" был создан в мае 2017 года. Он состоит из музыкантов и вокалистов из симфонического оркестра при народном художественном театре города Хэйхэ и концертного оркестра "Амур Джаз Бэнд" Благовещенска - 60 музыкантов, из них 25 из Китая и 35 из России. Руководителями международного оркестра являются дирижеры Во Бинкунь и Анатолий Хопатько.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
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