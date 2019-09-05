В Благовещенске прошел концерт "Музыка победы"

Китайские и российские музыканты исполнили популярные классические произведения композиторов двух стран, в том числе "Последний бой", "А зори здесь тихие", песни "Я и моя Родина", "Песенка фронтового шофёра", "Три танкиста", "Катюша". На концерт были приглашены ветераны войны и родственники солдат, участвовавших в антифашистских войнах.

Сводный оркестр "Хэйхэ-Благовещенск" был создан в мае 2017 года. Он состоит из музыкантов и вокалистов из симфонического оркестра при народном художественном театре города Хэйхэ и концертного оркестра "Амур Джаз Бэнд" Благовещенска - 60 музыкантов, из них 25 из Китая и 35 из России. Руководителями международного оркестра являются дирижеры Во Бинкунь и Анатолий Хопатько.