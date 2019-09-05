Власти Мурманской области рассчитывают увеличить турпоток на треть

МУРМАНСК, 5 сен – РИА Новости. Власти Мурманской области надеются, что меры, принимаемые в сфере развития туризма в регионе, позволят увеличить туристический поток на 30%, в том числе привлечь международных туристов, сообщил журналистам министр развития промышленности и предпринимательства региона Дмитрий Филиппов.

В четверг в Мурманске открылся новый туристический информационный центр, некоторое время назад в регионе был создан союз туроператоров, сегодня власти предлагают рассматривать туризм как отрасль экономики, которая может приносить реальную прибыль и стать точкой роста для небольших городов и поселков.

"Сегодня мы говорим о 20% приросте, рассчитываем, что эти шаги позволят увеличить прирост на 30%. Сегодня турпоток составляет больше 400 тысяч человек в год", - сказал Филиппов.

В том, что касается развития международного туризма, власти региона делают ставку на круизный туризм. Этим летом в Мурманск зашли четыре круизных судна, однако были и неудачи, в частности, сорвались два рейса через Мурманск к архипелагу Земля Франца Иосифа норвежской компании Hurtigruten, которой Минтранс РФ запретил проходить в арктические воды из-за низкого ледового класса судна.

"До Мурманска этот круиз мог бы дойти, мы предложили изменить маршрут, зайти на Соловки, но мы понимаем, что туристу интересна Арктика, они мечтали побывать на архипелаге. Эти два маршрута сорвались, но мы будем дорабатывать их на следующий год, надеемся, что компания учтет недочеты, и мы продолжим с ними сотрудничество", - отметил Филиппов.