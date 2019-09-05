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РИА Новости

Эксперт рассказал, как ситуация вокруг Brexit влияет на репутацию Лондона

15:49 05.09.2019
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкАкция сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019
Акция сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019
© РИА Новости / РИА Новости
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Акция сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Происходящее вокруг Brexit в Великобритании оказывает отрицательное влияние на имидж королевства, для репутации страны важно прояснить ситуацию, Brexit или произойдет до конца года, или срок выхода страны из Евросоюза будет продлен, заявил РИА Новости генеральный директор одной из крупнейших международных PR-компаний Френсис Ингхам.
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без.
"Ситуация действительно сложная. Влияние, которое она оказывает на имидж Великобритании, не является положительным. Тем не менее, если говорить о пиар-бизнесе, то прямого воздействия на него не было, показатели роста остались прежними, как и в прошлые годы. Тем не менее, для репутации страны, конечно, важно, чтобы было определено понятное направление и дебаты в парламенте завершились принятием решения и ситуация прояснилась", - сказал Ингхам.
По словам эксперта, конечно, большинство жителей страны активно выражают свое беспокойство за решение, которое будет принято. "Великобритания – великая страна с богатой историей, крупнейшая в мире экономика, постоянный член Совета Безопасности. В обществе сейчас такая ситуация, что люди имеют свою позицию и отстаивают свою позицию. Мы видим живые дискуссии на эту тему в обществе, и это прекрасно", - отметил он.
"Но я думаю, большинство населения у нас хотели бы немного больше определенности. Я надеюсь, так или иначе со всем, что происходит сейчас в парламенте, эта определенность последует. Brexit произойдет до конца года или срок (выхода страны из ЕС) будет дальше продлен", - считает Ингхам.
Премьер-министр Борис Джонсон
14:36РИА Новости
Эксперт оценил действия Джонсона на фоне противостояния с парламентом
Он напомнил о результатах референдума по Brexit в июне 2016 года. "Реальность такова, что люди проголосовали за выход из ЕС, а большинство в палате общин проголосовало за то, чтобы остаться в ЕС. С этим и связана та напряженность, которую мы сейчас наблюдаем. Но я как житель Великобритании уверен в будущем своей страны", - заключил Ингхам.
В четверг состоятся переговоры Джонсона с вице-президентом США Майком Пенсом, главной темой которых будет выход Британии из Европейского союза. Они будут проходить на фоне волны политических поражений Джонсона в британском парламенте. Ранее Консервативная партия премьера потеряла большинство в палате общин. Кроме того, нижняя палата парламента проголосовала против плана Джонсона по выходу из ЕС 31 октября вне зависимости от соглашения с европейскими чиновниками. В ответ Джонсон потребовал досрочных выборов 15 октября, но вновь получил отказ парламента.
Предшественник Джонсона Тереза Мэй договорилась с ЕС об условиях выхода Великобритании, однако британский парламент отказался одобрить данное соглашение. При этом большинство в парламенте не хочет выхода из ЕС без соглашения.
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Выход Британии из ЕвросоюзаМайк ПенсТереза МэйЕвросоюзВеликобританияСШАВ мире
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