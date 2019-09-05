Канатоходец прошелся между башнями "Москва-Сити" и попал на видео

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. На территории международного делового центра "Москва-Сити" канатоходец прошелся между башнями "Око" и "Нева" на высоте 300 метров. Видео с экстремалом опубликовали пользователи Сети.

На кадрах видно, как человек медленно передвигается по тросу, несмотря на непогоду. По словам очевидцев, канатоходец использовал страховку.