Канатоходец прошелся между башнями "Москва-Сити" и попал на видео

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. На территории международного делового центра "Москва-Сити" канатоходец прошелся между башнями "Око" и "Нева" на высоте 300 метров. Видео с экстремалом опубликовали пользователи Сети.
На кадрах видно, как человек медленно передвигается по тросу, несмотря на непогоду. По словам очевидцев, канатоходец использовал страховку.
В столице в день города семь спортсменов из разных стран пройдут между высотными зданиями "Москвы-Сити" на высоте 350 метров, что на сто метров выше ранее установленного рекорда.