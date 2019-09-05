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РИА Новости

Липецкая прокуратура обнаружила червей в рисе в школьной столовой

15:44 05.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкШкольная столовая
Школьная столовая
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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БРЯНСК, 5 сен – РИА Новости. Сотрудники прокуратуры обнаружили в столовой одной из школ города Задонска Липецкой области червей в рисе, предназначенном для детского питания, сообщает региональное надзорное ведомство.
Отмечается, что в прокуратуру обратилась жительница Задонска с жалобой на организацию питания в МБОУ СОШ №2.
"В этот же день оперативные работники прокуратуры совместно со специалистами Роспотребнадзора выехали в образовательное учреждение. Доводы обращения подтвердились: в рисе, предназначенном для детского питания, были обнаружены черви", - говорится в сообщении.
Отмечается, что услуги по организации горячего питания в школе предоставляются на основании муниципального контракта с липецкой организацией, в отношении которой в настоящее время проводится проверка.
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