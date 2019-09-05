Липецкая прокуратура обнаружила червей в рисе в школьной столовой

БРЯНСК, 5 сен – РИА Новости. Сотрудники прокуратуры обнаружили в столовой одной из школ города Задонска Липецкой области червей в рисе, предназначенном для детского питания, сообщает региональное надзорное ведомство.
Отмечается, что в прокуратуру обратилась жительница Задонска с жалобой на организацию питания в МБОУ СОШ №2.
"В этот же день оперативные работники прокуратуры совместно со специалистами Роспотребнадзора выехали в образовательное учреждение. Доводы обращения подтвердились: в рисе, предназначенном для детского питания, были обнаружены черви", - говорится в сообщении.
Отмечается, что услуги по организации горячего питания в школе предоставляются на основании муниципального контракта с липецкой организацией, в отношении которой в настоящее время проводится проверка.