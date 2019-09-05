Москвичи смогут узнавать прогноз погоды с точностью до километра

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Новая система метеостанций, которая будет в ближайшее время развернута в столице, позволит выдавать прогнозы погоды с точностью до километра, сообщил научный руководитель Росгидромете Роман Вильфанд на Климатическом форуме городов в Москве.

"Через год будет в оперативном режиме функционировать эта модель (в тестовом режиме), а с конца 2020 года она уже будет выдавать рутинные обычные прогнозы. Не только по административным районом, но еще с большей детализацией. Наша задача, те обязательства, которые мы берем на себя, на 25-30% уменьшить количество непредусмотренных опасных явлений. У нас есть архив данных за 2015-2018 год. Вот эта задача должна быть решена", - сказал Вильфанд.

Эксперт напомнил, что в прошлом году Росгидрометом был куплен суперкомпьютер, который позволяет увеличивать точность прогнозов. Он также уточнил, что в настоящее время идет эксперимент по предоставлению метрологических прогнозов с шагом один километр.

Вильфанд пояснил, что в основу новой модели будут положены данные от новой сети метеостанций, которые будут установлены в Москве. Работы буду проведены на средства гранта, выделенного правительством Москвы.

"Планируется в ближайшее время развернуть 120 новых пунктов наблюдения, которые будут установлены на опорах операторов мобильной связи на высоте 10-30-50 метров, которые в оперативном режиме будут передать эту информацию в метеорологические офисы", - сказал метеоролог.

По словам Вильфанда, в модель прогнозирования опасных природных явлений будут заложены данные об архитектуре и инфраструктуре Москвы.

"Если дождь падает на асфальт, то ничего не происходит, если (дождь выпадает - ред.) в парке, то происходит фильтрация воды и увеличивается влажность воздуха", - сказал эксперт.