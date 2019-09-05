Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T15:41Z
https://ria.ru/20190905/1558358353.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155717/68/1557176864_0:192:3077:1923_1036x0_80_0_0_644512157518575339aad1c44d49fb97.jpg
РИА Новости

Москвичи смогут узнавать прогноз погоды с точностью до километра

15:41 05.09.2019
1022
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке "Зарядье"
Жители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке Зарядье
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Жители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке "Зарядье". Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Новая система метеостанций, которая будет в ближайшее время развернута в столице, позволит выдавать прогнозы погоды с точностью до километра, сообщил научный руководитель Росгидромете Роман Вильфанд на Климатическом форуме городов в Москве.
"Через год будет в оперативном режиме функционировать эта модель (в тестовом режиме), а с конца 2020 года она уже будет выдавать рутинные обычные прогнозы. Не только по административным районом, но еще с большей детализацией. Наша задача, те обязательства, которые мы берем на себя, на 25-30% уменьшить количество непредусмотренных опасных явлений. У нас есть архив данных за 2015-2018 год. Вот эта задача должна быть решена", - сказал Вильфанд.
Эксперт напомнил, что в прошлом году Росгидрометом был куплен суперкомпьютер, который позволяет увеличивать точность прогнозов. Он также уточнил, что в настоящее время идет эксперимент по предоставлению метрологических прогнозов с шагом один километр.
Вильфанд пояснил, что в основу новой модели будут положены данные от новой сети метеостанций, которые будут установлены в Москве. Работы буду проведены на средства гранта, выделенного правительством Москвы.
Дубовый лист на траве во время утренних заморозков
11:59Радио
Синоптики рассказали о надвигающихся заморозках и дожде со снегом
"Планируется в ближайшее время развернуть 120 новых пунктов наблюдения, которые будут установлены на опорах операторов мобильной связи на высоте 10-30-50 метров, которые в оперативном режиме будут передать эту информацию в метеорологические офисы", - сказал метеоролог.
По словам Вильфанда, в модель прогнозирования опасных природных явлений будут заложены данные об архитектуре и инфраструктуре Москвы.
"Если дождь падает на асфальт, то ничего не происходит, если (дождь выпадает - ред.) в парке, то происходит фильтрация воды и увеличивается влажность воздуха", - сказал эксперт.
Он пояснил, что влажность воздуха влияет на интенсивность "перемешивания" воздушных масс.
610120
Обсудить 3
Роман ВильфандРосгидрометМоскваОбщество
Рекомендуем
Атомный ледокол Ямал
Приплыли: Запад пытается заблокировать Северный морской путь
РИА
Новости
Восход солнца на реке Волге в Тверской области
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал отменить школьные экзамены
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума — 2019
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Лента
новостей
Анны Варганова с сыном
"Детей до пяти хорошо покупают". В Италии у россиянки отобрали сына
Вертолет МИ-8
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков
Звезды "Уральских пельменей" объявили о последнем туре после раскола
Певец Бедрос Киркоров. Архив
Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
В Екатеринбурге на Красу Росгвардии напал автохам
Участник инцидента с "Красой Росгвардии" изложил свою версию событий
Гадюка в серпентарии
В Подмосковье гадюки покусали более ста человек
Министр просвещения РФ Ольга Васильева на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
Васильева назвала темы для итогового сочинения в 11 классах
Автомобиль и мотоцикл полиции
Жительницу Петербурга нашли в закопанном чемодане после свидания
Дом правительства РФ
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков
Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу в авиастроении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов"
20:53В Ивановской области десять человек пострадали в ДТП с грузовиком
20:44Президент Южной Осетии поручил проверить обстановку на границе с Грузией
20:42Генпрокуратура и МВД проверили действия своих сотрудников на митингах
Лента новостейМолния