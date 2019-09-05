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РИА Новости

ОСК и структуры "Газпрома" и "Газпром нефти" договорились о сотрудничестве

15:39 05.09.2019 (обновлено: 15:57 05.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАкционеры перед началом годового собрания акционеров компании "Газпром"
Акционеры перед началом годового собрания акционеров компании Газпром
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), "Газпром газомоторное топливо" и "Газпромнефть Марин Бункер" договорились о сотрудничестве и стратегическом партнерстве, сообщила пресс-служба "Газпрома".
Соответствующий меморандум в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали гендиректор ООО "Газпром газомоторное топливо" Олег Мелехин, исполняющий обязанности гендиректора ООО "Газпромнефть Марин Бункер" Алексей Медведев и президент АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов. Документ подписан в присутствии председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и председателя совета директоров ОСК Георгия Полтавченко.

"Мы видим значительный потенциал применения СПГ в качестве топлива для морских и речных судов, это обусловлено его экономическими и экологическими преимуществами. Подписанный меморандум позволит консолидировать усилия и опыт сторон в этом стратегически важном направлении", - отметил Мелехин.

Меморандум предусматривает совместную работу по развитию применения сжиженного природного газа (СПГ) в качестве топлива для водного транспорта на территории России. Стороны планируют сотрудничать в области разработки судов, использующих СПГ в качестве топлива, взаимодействия с судоходными компаниями - потенциальными потребителями, создания инфраструктуры бункеровки СПГ-судов и формирования актуальной нормативно-правовой базы для использования СПГ в качестве моторного топлива.
"Доля судов, работающих на сжиженном природном газе, увеличивается с каждым годом благодаря экономической эффективности и экологическим характеристикам этого вида топлива. Сотрудничество „Газпром нефти“ с ведущими российскими судостроителями и производителями газомоторного топлива будет способствовать развитию нового рынка с одной стороны за счет формирования отечественного СПГ-флота, с другой — благодаря созданию в стране современной высокотехнологичной морской и береговой бункеровочной инфраструктуры", - сказал Алексей Медведев.
Генеральный директор ПАО Газпром нефть Александр Дюков
15:37РИА Новости
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