Пресс-конференция о Международной выставке-форуме "Склады России"

Участники:
- директор по развитию компании "Экспо Медиа Групп" Антон МИЗУНОВ (Москва);
- председатель Комитета по недвижимости Ассоциации европейского бизнеса Татьяна КОВАЛЕНКО (Москва);
- основатель – управляющий партнер компании Sendler&Company (Берлин) Штеффен ЗЕНДЛЕР;
- генеральный директор компании Flamax Фиргат ЗИГАНШИН (Москва);
- руководитель Комитета по взаимодействию со строительным комплексом ассоциации "Афанасий Никитин" Антон СКИРДА (Москва);
- региональный операционный директор консалтинговой компании Colliers International Светлана ПРОНИНА (Москва).
Главное отраслевое мероприятие этого года пройдет с 19 по 21 ноября в Санкт-Петербурге ("Экспофорум", павильон D). В ходе пресс-конференции организаторы расскажут о формате и деловой программе выставки-форума, представят ключевые показатели отечественного рынка складской недвижимости на текущий момент, осветят эксклюзивные темы докладов европейских и российских экспертов, касающихся рынка качественных складов в России. Генеральный спонсор – компания Flamax (пожарные резервуары для склада). Мероприятие проводится при поддержке Ассоциации европейского бизнеса, Московской ассоциации предпринимателей, REPA, Российской гильдии управляющих и девелоперов, ассоциации "Афанасий Никитин", компаний Colliers International, JLL, Knight Frank, Maris в ассоциации с CBRE, IPG.Estate, "Назаров и партнеры", ILM, Bright Rich, East Real, NT Properties.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- директор по развитию компании "Экспо Медиа Групп" Антон МИЗУНОВ (Москва);
- председатель Комитета по недвижимости Ассоциации европейского бизнеса Татьяна КОВАЛЕНКО (Москва);
- основатель – управляющий партнер компании Sendler&Company (Берлин) Штеффен ЗЕНДЛЕР;
- генеральный директор компании Flamax Фиргат ЗИГАНШИН (Москва);
- руководитель Комитета по взаимодействию со строительным комплексом ассоциации "Афанасий Никитин" Антон СКИРДА (Москва);
- региональный операционный директор консалтинговой компании Colliers International Светлана ПРОНИНА (Москва).
Главное отраслевое мероприятие этого года пройдет с 19 по 21 ноября в Санкт-Петербурге ("Экспофорум", павильон D). В ходе пресс-конференции организаторы расскажут о формате и деловой программе выставки-форума, представят ключевые показатели отечественного рынка складской недвижимости на текущий момент, осветят эксклюзивные темы докладов европейских и российских экспертов, касающихся рынка качественных складов в России. Генеральный спонсор – компания Flamax (пожарные резервуары для склада). Мероприятие проводится при поддержке Ассоциации европейского бизнеса, Московской ассоциации предпринимателей, REPA, Российской гильдии управляющих и девелоперов, ассоциации "Афанасий Никитин", компаний Colliers International, JLL, Knight Frank, Maris в ассоциации с CBRE, IPG.Estate, "Назаров и партнеры", ILM, Bright Rich, East Real, NT Properties.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/