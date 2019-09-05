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РИА Новости
Восточный экономический форум

Кадыров оценил шутку Путина на ВЭФ

15:34 05.09.2019 (обновлено: 20:08 05.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании на V Восточном экономическом форуме
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании на V Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Высказывание президента России Владимира Путина о том, на что, по его мнению, молодые люди должны тратить энергию, обязательно войдет в сборники его известных цитат и афоризмов, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Журналист в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума задал вопрос: "Есть разная молодежь, есть молодежь в "Сириусе", есть которая в АСИ, есть та, которая по субботам выходила на улицы в последнее время. Вот эта молодёжь, это ваша молодежь?". "Послушайте, Синдзо (Абэ, премьер-министр Японии) говорил о том, что в Японии начали быстрее ходить. Это хорошо. А, скажем, у нас, в Чечне или Дагестане, ходят в прежнем темпе, а рождаемость в три раза больше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста.
Глава Чечни считает, что "юмор в политике порой достигает больших результатов, чем продолжительные обсуждения вопросов".
"Но такой юмор должен содержать объективную информацию, иметь легко понятный и доступный смысл. И, самое главное, юмор должен быть добрым, но острым и оригинальным ... Это высказывание Владимира Путина вызвало бурные аплодисменты. Уверен, что оно войдёт в сборники известных цитат и афоризмов нашего президента", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках V Восточного экономического форума
13:21Восточный экономический форум
Путин: молодежь должна тратить энергию на процессы, ведущие к созиданию
Он считает, что позволить себе юмор во время встреч с государственными деятелями высокого ранга может только исключительно умудрённый опытом, волевой и уверенный в себе, своих силах и в своей правоте лидер.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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